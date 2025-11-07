R o m a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a t r a g e d i a d e l l e d i p e n d e n z e , l a t r a g e d i a d e l l e v i t e d i s t r u t t e d a l l a d r o g a , d e l l a p e r v e r s a p r e s e n z a e o p e r a d e l l a c r i m i n a l i t à o r g a n i z z a t a r i c h i e d e u n i m p e g n o c o n s a p e v o l e , a r t i c o l a t o , c o s t a n t e m e n t e a g g i o r n a t o , u n i m p e g n o c o s t a n t e n e l l a d e t e r m i n a z i o n e . R i c h i e d e a n c h e l ' i m p e g n o c o r a l e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n u n i n t e r v e n t o d i s a l u t o a l l a s e t t i m a C o n f e r e n z a n a z i o n a l e s u l l e d i p e n d e n z e .