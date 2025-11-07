R o m a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " V o r r e i a c c o s t a r e l o s l o g a n d i q u e s t a C o n f e r e n z a , ' I n s i e m e s i p u ò ' , c o n l e p a r o l e c h e p o c ' a n z i h a u s a t o l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o : n e s s u n o s i t r o v e r à s o l o s u q u e s t o f r o n t e . É u n i m p e g n o d i g r a n d e i m p o r t a n z a , p e r c h è è u n f r o n t e d i l i b e r t à . C e l o h a r i c o r d a t o n e l s u o v i d e o m e s s a g g i o p a p a L e o n e X I V , a f f i n c h é i g i o v a n i , c o m e m i p a r e a b b i a d e t t o , s i a n o l i b e r i e p r o t a g o n i s t i , l i b e r i e r e s p o n s a b i l i , p r o t a g o n i s t i d e l l a l o r o v i t a e d e l l o r o f u t u r o " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n u n i n t e r v e n t o d i s a l u t o a l l a s e t t i m a C o n f e r e n z a n a z i o n a l e s u l l e d i p e n d e n z e .