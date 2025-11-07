R o m a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I n f r a n g o p e r p o c h i i s t a n t i s o l t a n t o i l p r o g r a m m a p r o t o c o l l a r e , p e r e s p r i m e r e a n c h e e s p r e s s a m e n t e l ' a p p r e z z a m e n t o p e r l a c o n v o c a z i o n e d e l l a C o n f e r e n z a e p e r l e m o d a l i t à d e l s u o s v o l g i m e n t o : l ' a c c u r a t a e a n c h e l u n g a p r e p a r a z i o n e h a c o n s e n t i t o d i r a c c o g l i e r e e s p e r i e n z e , r i f l e s s i o n i , e s p e r i e n z e , o p i n i o n i , p r o p o s t e , d a r i v e r s a r e p o i n e i l a v o r i d i q u e s t i d u e g i o r n i . H a a n c h e r e s o p o s s i b i l e l ' i m p o r t a n t e , s i g n i f i c a t i v a a m p i e z z a d e i f r o n t i i n c l u s i n e l l a s t r a t e g i a d i c o n t r a s t o a l l e d i p e n d e n z e e d i r e c u p e r o d i c h i n e c a d e v i t t i m a " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n u n i n t e r v e n t o d i s a l u t o a l l a s e t t i m a C o n f e r e n z a n a z i o n a l e s u l l e d i p e n d e n z e . I l C a p o d e l l o S t a t o h a q u i n d i m a n i f e s t a t o i l r i n g r a z i a m e n t o a " q u a n t i s i i m p e g n a n o c o n p a s s i o n e n e l l ' a z i o n e d i c o n t r a s t o a l l e d i p e n d e n z e e n e l l ' o p e r a c o s ì p r e z i o s a d i r e c u p e r o d e l l e v i t t i m e . A l l a C o n f e r e n z a q u i n d i - h a c o n c l u s o - a u g u r i d i b u o n l a v o r o " .