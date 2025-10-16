R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - S i t e r r à l u n e d ì 2 0 o t t o b r e , d a l l e 1 4 : 3 0 a l l e o r e 1 9 . 0 0 n e l l a s a l a Z u c c a r i d i P a l a z z o G i u s t i n i a n i , s u i n i z i a t i v a d e l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a M a u r i z i o G a s p a r r i , i l c o n v e g n o ' L i b e r i d a l l e d r o g h e , l i b e r i d a l l e p a u r e - P e r s u p e r a r e o g n i f o r m a d i d i p e n d e n z a ' . L ’ e v e n t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l e a s s o c i a z i o n i ' S c e l g o l a V i t a ' e ' I t a l i a P r o t a g o n i s t a ' , a f f r o n t e r à i t e m i l e g a t i a l l e d i p e n d e n z e d a d r o g h e c o n l ’ o b i e t t i v o d i p r o m u o v e r e c o n s a p e v o l e z z a , p r e v e n z i o n e e p e r c o r s i d i r e c u p e r o e r e i n s e r i m e n t o . V e r r à d a t o s p a z i o a l l e s t o r i e d i c h i l o t t a p e r u s c i r e d a l t u n n e l d e l l a d r o g a m a a n c h e d i c h i h a a f f r o n t a t o l o s t i g m a d e l l a m a l a t t i a m e n t a l e . N e l c o r s o d e l p r i m o p a n e l , ‘ N o a l l a d r o g a ’ , i n t e r v e r r a n n o m o d e r a t i d a l l a g i o r n a l i s t a E m m a E v a n g e l i s t a i l s o t t o s e g r e t a r i o a l l a p r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o c o n d e l e g a a l c o n t r a s t o a l l ' u s o d e l l e d r o g h e A l f r e d o M a n t o v a n o , G i a m p a o l o N i c o l a s i d e l l a C o m u n i t à I n c o n t r o , D o n A n t o n i o C o l u c c i a , i l s e n a t o r e M a u r i z i o G a s p a r r i , i l m e d i c o l e g a l e e a s s e s s o r e a l l a S i c u r e z z a d e l l a r e g i o n e L a z i o L u i s a R e g i m e n t i , l a g i o r n a l i s t a A l e s s a n d r a A r a c h i , a u t r i c e d e l l i b r o ' L u n a t i c a ' . A l s e c o n d o p a n e l , a f f i d a t o a l l a g i o r n a l i s t a L u c i a L i c c i a r d i , ‘ V e r s o L ’ I n d i p e n d e n z a ’ , p a r t e c i p e r a n n o l a m i n i s t r a p e r l a F a m i g l i a , l a N a t a l i t à e l e P a r i O p p o r t u n i t à E u g e n i a R o c c e l l a , i l d i r e t t o r e d i A C u D i P e G i u s e p p e M a m m a n a , i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a M a r i o O c c h i u t o e M a u r i z i o G a s p a r r i , l a p s i c o l o g a T a m a r a C o l l u . I l t e r z o e u l t i m o p a n e l , ‘ N u o v e e v e c c h i e d i p e n d e n z e ’ , s a r à a f f r o n t a t o d a l d i r e t t o r e g e n e r a l e M o i g e ( M o v i m e n t o i t a l i a n o g e n i t o r i ) A n t o n i o A f f i n i t a , i l d i r e t t o r e e d i t o r i a l e d i T E M E E n z a C o l a g r o s s o , F e d e r i c o T o n i o n i , m e d i c o d e l P o l i c l i n i c o G e m e l l i e p s i c h i a t r a e s p e r t o i n n u o v e d i p e n d e n z e , F r a n c e s c o I n n o c e n z i d i F o r z a I t a l i a G i o v a n i e R o b e r t o C a f i s o , d o c e n t e d i P s i c o p a t o l o g i e d e l l e d i p e n d e n z e . M o d e r a l a g i o r n a l i s t a I d a M o l a r o . I n a p e r t u r a d e i l a v o r i i s a l u t i i s t i t u z i o n a l i d e l p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e I t a l i a P r o t a g o n i s t a R e n a t o M a n z i n i .