R o m a , 2 6 g e n . - ( A d n k r o n o s ) - S i c o n f e r m a l a c o l l a b o r a z i o n e f r a D R A u t o m o b i l e s G r o u p e e i l g r u p p o c i n e s e C h e r y c h e p e r ò s i p r e p a r a a l l ' i n g r e s s o d e l p r o p r i o m a r c h i o n e l m e r c a t o i t a l i a n o c o n u n p o r t a f o g l i o d i m o d e l l i d i v e r s i a t t r a v e r s o u n a r e t e d e d i c a t a d i n u o v a c o s t i t u z i o n e . E ' i l s e n s o d e l n u o v o a c c o r d o d i c o o p e r a z i o n e f i r m a t o f r a i l g r u p p o f o n d a t o d a M a s s i m o D i R i s i o e i l c o l o s s o c i n e s e c h e p r o g e t t a e a s s e m b l e a p a r t e d e l l a g a m m a a d a t t a t a i n I t a l i a e c o m m e r c i a l i z z a t a d a D R . L ' i n t e s a - s i s o t t o l i n e a i n u n a n o t a - " r i n n o v a e r a f f o r z a u n a p a r t n e r s h i p s t r a t e g i c a i n e s s e r e d a o l t r e d u e d e c e n n i " e " c o n f e r m a c h e C h e r y c o n t i n u e r à a f o r n i r e m o d e l l i s e l e z i o n a t i a D R A u t o m o b i l e s G r o u p e , c h e s a r a n n o c o m m e r c i a l i z z a t i c o n i m a r c h i D R " . " G r a z i e a q u e s t o a c c o r d o r i n n o v a t o , D R A u t o m o b i l e s G r o u p e e C h e r y - c o n t i n u a l a n o t a - c o n t i n u e r a n n o a c o n c e n t r a r s i s u l m i g l i o r a m e n t o d e l l ' e c c e l l e n z a d e i p r o d o t t i , s u l r a f f o r z a m e n t o d e l l a l o r o o f f e r t a c o m p e t i t i v a e s u l l a c r e a z i o n e d i u n v a l o r e s e m p r e m a g g i o r e p e r i c l i e n t i " . " L ' a c c o r d o c o n s e n t i r à i n o l t r e a c i a s c u n a d e l l e d u e s o c i e t à d i e s p l o r a r e a u t o n o m a m e n t e u l t e r i o r i o p p o r t u n i t à c o m m e r c i a l i , a n c h e a l l ' i n t e r n o d e l m e r c a t o i t a l i a n o , n e l l o s p i r i t o d i r e c i p r o c o r i s p e t t o , t r a s p a r e n z a e l e a l e c o n c o r r e n z a c h e d a s e m p r e - c o n c l u d e i l d o c u m e n t o - c a r a t t e r i z z a i l r a p p o r t o t r a D R A u t o m o b i l e s e C h e r y " .