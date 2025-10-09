R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " C i t r o v i a m o d i f r o n t e a u n D p f p b a s a t o s u s t i m e p r u d e n t i e s u u n a v o l o n t à d i c o s t r u i r e u n d o c u m e n t o r e a l i s t i c o , m a n o n a r r e n d e v o l e . V o t i a m o o g g i u n p r i m o t a s s e l l o d i u n a m a n o v r a c h e s a r à i m p o r t a n t e e c h e c i p e r m e t t e r à d i g o v e r n a r e a l m e g l i o u n ’ I t a l i a s e m p r e p i ù r e s i l i e n t e . P o r t i a m o a v a n t i u n p r o g e t t o c h i a r o p e r l a N a z i o n e , t e n e n d o i c o n t i i n o r d i n e d o p o i l f a l l i m e n t o d i c h i è v e n u t o p r i m a d i n o i . A s s e m b l i a m o u n d o c u m e n t o i n u n c l i m a i n t e r n a z i o n a l e c o m p l i c a t o , p u n t a n d o a u n a s t a b i l i t à g l o b a l e . I n u n c o n t e s t o d i c r i s i i n M e d i o O r i e n t e , d a z i , c o n f l i t t o i n U c r a i n a , g r a z i e a l l ’ a u t o r e v o l e z z a d e l g o v e r n o M e l o n i , l e c o s e s t a n n o m i g l i o r a n d o e d è p e r q u e s t o c h e è f o n d a m e n t a l e c o s t r u i r e u n D p f p b i l a n c i a t o c o n l o s g u a r d o a l f u t u r o " . C o s ì i n a u l a i l s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ' I t a l i a , R a o u l R u s s o , c o m p o n e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e B i l a n c i o a P a l a z z o M a d a m a . " L a c r e d i b i l i t à i n t e r n a z i o n a l e d e l n o s t r o g o v e r n o e l a s u a s t a b i l i t à r i s u l t a n o f o n d a m e n t a l i p e r t e n e r e l a b a r r a d r i t t a , f a t t o r i c h e c i h a n n o p o r t a t o a s u p e r a r e P a e s i c h i a v e i n U e c o m e F r a n c i a e G e r m a n i a . A b b i a m o d e t t o ‘ n o ’ a l l ’ a s s i s t e n z i a l i s m o s f r e n a t o , a b b i a m o t a g l i a t o l e t a s s e a l c e t o m e d i o , r i l a n c i a t o l ’ o c c u p a z i o n e , i n v e s t i t o s u p o l i t i c h e p e r l a f a m i g l i a e p e r l e i m p r e s e , s t a n z i a t o r i s o r s e p e r i l s i s t e m a s a n i t a r i o n a z i o n a l e e l a d i f e s a . A n d i a m o a v a n t i p e r i l b e n e e s c l u s i v o d e g l i i t a l i a n i : l e o p p o s i z i o n i s e n e f a c c i a n o u n a r a g i o n e " , c o n c l u d e .