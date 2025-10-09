R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " R i c o n o s c i a m o a l G o v e r n o g l i s f o r z i p e r r i m e t t e r e i c o n t i i n o r d i n e d o p o i l d i s a s t r o d e l S u p e r b o n u s , m a q u e s t o n o n p u ò e s s e r e i l p a r a v e n t o p e r l a c o n t i n u a a s s e n z a d i r i f o r m e p e r l a c r e s c i t a . S i a m o a l l a q u a r t a l e g g e d i b i l a n c i o e n o n c ’ è u n a p o l i t i c a p e r l a c r e s c i t a e l a p r o d u t t i v i t à c h e g u a r d i a l f u t u r o . L o d i c o n o a n c h e B a n c a d ’ I t a l i a e C o n f i n d u s t r i a . T r a n s i z i o n e 5 . 0 è s t a t a u n d i s a s t r o , b e n l o n t a n a d a i r i s u l t a t i d e l P i a n o I n d u s t r i a 4 . 0 c h e a v e v a s p i n t o i n v e s t i m e n t i e i n n o v a z i o n e " . C o s ì l a d e p u t a t a e v i c e p r e s i d e n t e d i A z i o n e G i u l i a P a s t o r e l l a , i n t e r v e n e n d o i n d i s c u s s i o n e g e n e r a l e s u l D p f p . " O g g i l a c r e s c i t a è r e t t a s o l o d a l P n r r : n o n è u n a s t r a t e g i a a l l ’ a l t e z z a d i u n P a e s e d e l G 7 . C o s a s u c c e d e r à - p r o s e g u e - q u a n d o l a s p i n t a d e l P i a n o s a r à e s a u r i t a ? S e n z a u n c a m b i o d i r o t t a , d a l 2 0 2 7 l a d e c r e s c i t a è d i e t r o l ’ a n g o l o " . L a r e v i s i o n e d e l l e a l i q u o t e i r p e f " è u n p u n t o d i p a r t e n z a , m a n o n b a s t a , b i s o g n a a l z a r e s u b i t o a 6 0 m i l a e u r o l a s o g l i a d e l t e r z o s c a g l i o n e p e r d a r e o s s i g e n o a i l a v o r a t o r i . L e r i s o r s e c i s o n o s e s i r i n u n c i a a s t e r i l i z z a r e l ’ a u m e n t o d e l l ’ e t à p e n s i o n a b i l e d i t r e m e s i , o p e r a z i o n e c h e s e c o n d o I n p s c o s t e r à t r a 2 e 3 m i l i a r d i n e l b i e n n i o 2 0 2 7 – 2 0 2 8 " . " P e n s i a m o a i g i o v a n i , n o n s o l o a i p e n s i o n a m e n t i a n t i c i p a t i : c i r c a i l 1 2 % d e g l i u n d e r 3 5 è i n p o v e r t à a s s o l u t a , d u e m i l i o n i d i r a g a z z i n o n s t u d i a n o e n o n l a v o r a n o . S e l a ‘ c l a u s o l a d i s o s t e n i b i l i t à g e n e r a z i o n a l e ’ r e s t a s u l l a c a r t a m e n t r e s i s p e n d o n o m i l i a r d i p e r f a r l a v o r a r e m e n o c h i h a p i ù d i 6 0 a n n i , s t i a m o t r a d e n d o i l f u t u r o d e l P a e s e . I n f i n e , i l f u t u r o p a s s a a n c h e d a l l ’ E u r o p a e d a l l a D i f e s a c o m u n e . S e r v e u n a r i s p o s t a f o r t e e u n i t a r i a . I l G o v e r n o s c e l g a f i n a l m e n t e l a c r e s c i t a : p i ù i n v e s t i m e n t i , p i ù i n n o v a z i o n e , u n f i s c o g i u s t o e r i f o r m e v e r e . È u n i n v e s t i m e n t o s u l f u t u r o d e i n o s t r i f i g l i e d e l l ’ I t a l i a " , c o n c l u d e .