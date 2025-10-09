R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l M i n i s t r o G i o r g e t t i e i l G o v e r n o p a r l a n o d i p r u d e n z a c h e è u n p r e r e q u i s i t o e n o n u n a s t r a t e g i a e c o n o m i c a , d i m e n t i c a n d o s i d e l P a e s e r e a l e . G u a r d a t e i n v e c e a q u e l l o c h e d i c e l a C a r i t a s , a l l a p o v e r t à c h e a v a n z a , a l l a d i s t r u z i o n e d e l c e t o m e d i o c o n l a f o r b i c e c h e s i a l l a r g a d r a m m a t i c a m e n t e t r a c h i c e l a f a e c h i n o n r i e s c e a d a r r i v a r e a f i n e m e s e " . C o s ì i l s e n a t o r e D a n i e l e M a n c a , c a p o g r u p p o P d i n c o m m i s s i o n e B i l a n c i o , d u r a n t e l a d i s c u s s i o n e s u l D p f p i n A u l a . " S i p a r l a t a n t o d e l c a l o d e l l o s p r e a d , d e l l e a g e n z i e d i r a t i n g - p r o s e g u e - t r a l a s c i a n d o c h e d i e t r o a u n ’ I t a l i a o g g i p i ù s t a b i l e c ’ è l ’ a z i o n e p o s i t i v a d i N e x t g e n e r a t i o n E u , c h e b u o n a p a r t e d e l l a m a g g i o r a n z a a s u o t e m p o h a a v v e r s a t o e s e n z a i l q u a l e o g g i n o i s a r e m m o i n u n a s i t u a z i o n e b e n d i v e r s a . A v e t e t r a d i t o i p i l a s t r i d e l l a v o s t r a c a m p a g n a e l e t t o r a l e . M e n o t a s s e p e r t u t t i e r a l a b a n d i e r a d e l l a d e s t r a e o r a l a p r e s s i o n e f i s c a l e è a l 4 2 , 8 % . P r o m e t t e v a t e i l s u p e r a m e n t o d e l l a F o r n e r o e l ’ a v e t e p e g g i o r a t a . E p o i l a t o t a l e a s s e n z a , c o m e d i m o s t r a q u e s t o D p f p , d i q u a l s i a s i p o l i t i c a i n d u s t r i a l e , d i u n a s t r a t e g i a r i v o l t a a l f u t u r o , s e n z a l a q u a l e i l n o s t r o P a e s e n o n a v r à c r e s c i t a " . " I n t u t t o q u e s t o , c ’ è a n c h e i l m a s s a c r o d e l p i l a s t r o p u b b l i c o , d i c u i i t a g l i a l l a s p e s a s a n i t a r i a p u b b l i c a s o n o i l s e g n o p i ù e v i d e n t e , t a g l i c h e n e g a n o a l l a r a d i c e i l d i r i t t o a l l a c u r a . I l P d v u o l e c h e i l n o s t r o P a e s e r i m a n g a u n l u o g o p r o d u t t i v o c h e g e n e r i s p e r a n z a e f u t u r o p e r i g i o v a n i , c o n q u e s t e p o l i t i c h e e c o n o m i c h e i n v e c e , v o i p o r t a t e l ’ I t a l i a i n r e c e s s i o n e " , c o n c l u d e .