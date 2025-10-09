R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " M e n t r e l a s u a m a g g i o r a n z a , n o n s a p e n d o g u i d a r e l a m a c c h i n a , l ’ h a p a r c h e g g i a t a i n u n ’ a u t o r i m e s s a , i l m i n i s t r o G i o r g e t t i h a s p e n t o i l m o t o r e p e r n o n c o n s u m a r e b e n z i n a i n u t i l m e n t e . M a h a f a t t o s o l o m e t à d e l l a v o r o : m a n c a d e l t u t t o l a c r e s c i t a " . C o s ì M a u r o D e l B a r b a , d e p u t a t o d i I t a l i a V i v a , n e l c o r s o d e l l a d i s c u s s i o n e g e n e r a l e s u l D p f p . " M e n t r e e r a f e r m o a l p a r c h e g g i o - p r o s e g u e - p e r p a g a r e l a s o s t a i l g o v e r n o h a m e s s o l e m a n i i n t a s c a a g l i i t a l i a n i : i g n o r a n d o g l i e f f e t t i d e l f i s c a l d r a g , c o n g l i e s o d a t i d e l s u p e r b o n u s , c o n l ’ a u m e n t o d e l l a p r e s s i o n e f i s c a l e f i n o a l 4 2 , 8 % . M a t u t t o q u e s t o è s e r v i t o s o l o a t e n e r e i c o n t i i n o r d i n e . L a c r e s c i t a è l e g g e r a e d o v u t a a u n a m i s u r a , c o m e i l P n r r , c h e s t a p e r t e r m i n a r e . A l t r i m e n t i s a r e m m o i n r e c e s s i o n e " . " I n t a n t o , s i c o n t i n u a a p e r s e g u i t a r e i l c e t o m e d i o , s u l l a s a n i t à s i d e c i d e d i n o n t o c c a r e n u l l a , n é s i v e d o n o p r o p o s t e s u l l a p o l i t i c a i n d u s t r i a l e . S a r e b b e r o s e r v i t i i n t e r v e n t i p e r l ’ i n n o v a z i o n e , l e s t a r t u p , p e r i g i o v a n i , l a p r o d u t t i v i t à , c h e è f e r m a . S u l l a d i f e s a s i p r o s p e t t a n u o v o d e b i t o : c h i e d i a m o c h e s i a p e r l o m e n o u n a s p e s a e f f i c i e n t e . A s p e t t i a m o l a m a g g i o r a n z a a l v a r c o d e l l a l e g g e d i B i l a n c i o g i à s a p e n d o c h e d a q u e s t i n u m e r i n o n s a r à i n g r a d o d i o f f r i r e u n a p r o s p e t t i v a a l P a e s e " , c o n c l u d e .