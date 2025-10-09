R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l D o c u m e n t o p r o g r a m m a t i c o d i f i n a n z a p u b b l i c a 2 0 2 5 c o n f e r m a l a s e r i e t à d e l l ’ i m p o s t a z i o n e d e l G o v e r n o M e l o n i : c o n t i i n o r d i n e , c r e s c i t a , f i d u c i a . L ’ I t a l i a , p u r i n u n c o n t e s t o i n t e r n a z i o n a l e d i f f i c i l e , c o n t i n u a a c r e s c e r e e a r e g i s t r a r e l i v e l l i r e c o r d d i o c c u p a z i o n e . È i l s e g n o c h e l a l i n e a i n t r a p r e s a è q u e l l a g i u s t a " . C o s ì i n A u l a i l d e p u t a t o d i F o r z a I t a l i a V i t o D e P a l m a , i n t e r v e n e n d o n e l l a d i s c u s s i o n e g e n e r a l e s u l D p f p 2 0 2 5 . " P a r t i c o l a r m e n t e i m p o r t a n t e – p r o s e g u e – è l a c o n f e r m a d e l l a r i d u z i o n e d e l l a p r e s s i o n e f i s c a l e s u l c e t o m e d i o , c u o r e p r o d u t t i v o d e l P a e s e . R i d u r r e l e t a s s e s u c h i l a v o r a e i n v e s t e n o n è s o l o u n a s c e l t a e c o n o m i c a , m a u n a t t o d i l i b e r t à . È i l m o d o p i ù c o n c r e t o p e r r e s t i t u i r e d i g n i t à a l l a v o r o , s o s t e n e r e i c o n s u m i e f a v o r i r e n u o v i i n v e s t i m e n t i . I l G o v e r n o p r o s e g u e s u u n a s t r a d a e q u i l i b r a t a : m e n o t a s s e , p i ù s a n i t à , p i ù c o m p e t i t i v i t à . I l d e f i c i t s c e n d e r à s o t t o i l 3 p e r c e n t o g i à d a l 2 0 2 6 , i l d e b i t o t o r n e r à a r i d u r s i e l ’ I t a l i a p o t r à u s c i r e d a l l a p r o c e d u r a p e r d i s a v a n z o e c c e s s i v o c o n c r e d i b i l i t à e s o l i d i t à " . " È q u e s t a l a v i s i o n e c h e F o r z a I t a l i a p o r t a a v a n t i c o n c o e r e n z a : u n ’ I t a l i a m o d e r n a , l i b e r a l e , e u r o p e a , c h e c r e d e n e l l a f o r z a d e l c e t o m e d i o e n e l l a l i b e r t à e c o n o m i c a . U n ’ i m p o s t a z i o n e i n p i e n a c o n t i n u i t à c o n l ’ e r e d i t à d i S i l v i o B e r l u s c o n i : m e n o t a s s e , p i ù c r e s c i t a , p i ù f i d u c i a n e l f u t u r o " , c o n c l u d e .