R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ I l D o c u m e n t o p r o g r a m m a t i c o d i f i n a n z a p u b b l i c a h a d i p r o g r a m m a t i c o s o l o i l t i t o l o : n o n c ’ è u n a v i s i o n e e c o n o m i c a , n o n c ’ è u n ’ i d e a d i P a e s e e s o p r a t t u t t o n o n c ’ è u n p r o g e t t o p e r i l f u t u r o ” . C o s ì l a p r e s i d e n t e d e i d e p u t a t i d i I t a l i a V i v a , M a r i a E l e n a B o s c h i , a n n u n c i a n d o i l v o t o c o n t r a r i o a l D p f p . “ D a l p r o s s i m o a n n o n o n p o t r e m o p i ù c o n t a r e s u i f o n d i d e l P n r r , c h e i l p a r t i t o d i G i o r g i a M e l o n i n o n h a n e m m e n o v o t a t o , e s e n z a q u e l l e r i s o r s e g i a ’ q u e s t ’ a n n o s a r e m m o s t a t i i n r e c e s s i o n e . E p p u r e i l g o v e r n o n o n h a u n p i a n o B . D o p o t r e a n n i a P a l a z z o C h i g i n o n è s t a t a v a r a t a u n a s o l a r i f o r m a d i p o l i t i c a i n d u s t r i a l e , m e n t r e l a p r o d u z i o n e a r r e t r a d a 3 0 m e s i e l e i m p r e s e c h i e d o n o r i s p o s t e s u i c o s t i d e l l ’ e n e r g i a e s u g l i i n v e s t i m e n t i . M e l o n i a v e v a p r o m e s s o 2 5 m i l i a r d i p e r l e a z i e n d e c o l p i t e d a i d a z i : s p a r i t i . S a l v i n i – s o t t o l i n e a - 1 5 m i l i a r d i p e r i l p i a n o c a s a : i n e s i s t e n t i . P e r f i n o i f o n d i p e r l a m o r o s i t à i n c o l p e v o l e s o n o s t a t i t a g l i a t i , l a s c i a n d o s o l e f a m i g l i e e a n z i a n i . I n t a n t o l e t a s s e c o n t i n u a n o a s a l i r e : l a p r e s s i o n e f i s c a l e è a l 4 2 , 8 % . A u m e n t a n o d e b i t o p u b b l i c o e s t a f f m i n i s t e r i a l i , m a n o n a u m e n t a n o s t i p e n d i e p e n s i o n i . E a n c h e s u l l a s a n i t à g l i i m p e g n i s o n o s t a t i d i s a t t e s i , a p a r t i r e d a l l o s c r e e n i n g m a m m o g r a f i c o : n o n s i e t e r i u s c i t i a t r o v a r e n e p p u r e p o c h e r i s o r s e p e r l a p r e v e n z i o n e ” . “ N o i f a c c i a m o i l t i f o p e r i l P a e s e e f a c c i a m o p r o p o s t e . A b b i a m o f a t t o n o s t r a q u e l l a d e l l a ‘ M e l o n i d i o p p o s i z i o n e ’ d i m e t t e r e i n c o s t i t u z i o n e i l t e t t o d e l 4 0 % s u l l e t a s s e , c h i s s à s e l a ‘ M e l o n i P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o ’ l ’ a p p r o v e r à ? C h i e d i a m o , c o n l a S t a r t t a x , s g r a v i p e r i g i o v a n i s o t t o i t r e n t ’ a n n i e u n s o s t e g n o v e r o a l t e r z o s e t t o r e t r a s f o r m a n d o i l 5 X m i l l e i n 8 X m i l l e . “ D i q u e s t o e s e c u t i v o – c o n c l u d e - n o n s i r i c o r d a u n a m i s u r a c h e a b b i a m i g l i o r a t o l a v i t a d e g l i i t a l i a n i , s a r à r i c o r d a t o s o l o c o m e i l g o v e r n o c h e a u m e n t a l e t a s s e a o g n i l e g g e d i b i l a n c i o ” .