R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " N o n p o s s i a m o c o n s e n t i r e c h e i l g o v e r n o c o n t i n u i a m o r t i f i c a r e i n q u e s t o m o d o i l P a r l a m e n t o . S t a n n o p e r a p p r o v a r e l a q u a r t a m a n o v r a d e l g o v e r n o M e l o n i e n o n s i a m o p i ù n e l l a c o n d i z i o n e d i t o l l e r a r e l a m o r t i f i c a z i o n e d e l P a r l a m e n t o : s i a m o d i f r o n t e a u n a r e l a z i o n e d i f i n a n z a p u b b l i c a i n c u i , d o p o l a d i s c u s s i o n e g e n e r a l e , n o n s i è v i s t a n é l a r e p l i c a d e l g o v e r n o , n é l a p a r t e c i p a z i o n e i n q u e s t ’ A u l a d e l m i n i s t r o d e l l ’ E c o n o m i a . D a d u e a n n i l ’ I t a l i a n o n h a u n a l e g g e d i c o n t a b i l i t à a d e g u a t a r i s p e t t o a l c i c l o d i b i l a n c i o , v i s t o c h e d o p o a v e r n e g o z i a t o q u e s t ’ u l t i m o , l a d e s t r a n o n h a r i t e n u t o d i d o v e r a p p r o v a r e u n a l e g g e d i c o n t a b i l i t à . A n d i a m o a v a n t i a f a r i s p e n t i , a p p r o v a n d o u n a r i s o l u z i o n e p o n t e c h e c o n s e n t e s o l o a l l a m a n o v r a d i v e d e r e l a l u c e " . C o s ì i l s e n a t o r e F r a n c e s c o B o c c i a , p r e s i d e n t e d e l g r u p p o d e l P d , i n A u l a n e l l a s u a d i c h i a r a z i o n e d i v o t o s u l l a r i s o l u z i o n e s u l D p f p . " E p p u r e u n a f r a n c a d i s c u s s i o n e i n P a r l a m e n t o s u t u t t o q u e s t o d o v r e b b e s t a r e a c u o r e a n c h e a l l a m a g g i o r a n z a , n o n s o l o a l l ’ o p p o s i z i o n e . A s p e t t i a m o l a d e s t r a s u l l a l e g g e d i B i l a n c i o e , l o c h i e d o a i p r e s i d e n t i d e i g r u p p i d i m a g g i o r a n z a a l S e n a t o , e v i t i a m o c h e q u e s t a m o r t i f i c a z i o n e s i e s t e n d a a n c h e a l l ’ e s a m e d e l l a p e n u l t i m a m a n o v r a d e l g o v e r n o M e l o n i . A t t e n d i a m o i n q u e s t ’ a u l a p e r l a s e s s i o n e d i b i l a n c i o i l m i n i s t r o G i o r g e t t i " , c o n c l u d e .