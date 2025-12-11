R o m a , 1 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " I l 2 0 2 5 d o v r e m m o a v e r e u n r i s u l t a t o n e t t o p o s i t i v o , r e c u p e r a n d o l a p e r d i t a d i 2 0 0 m i l i o n i d i e u r o d e l 2 0 2 4 ’ " . A d a f f e r m a r l o è l ’ A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o e D i r e t t o r e G e n e r a l e , S t e f a n o A n t o n i o D o n n a r u m m a , i n o c c a s i o n e d e l l a p r e s e n t a z i o n e d e l P i a n o 2 0 2 5 - 2 0 2 9 , c h e a g g i u n g e : " S t i a m o f a c e n d o u n g r a n d e s f o r z o p e r n o n a u m e n t a r e i p r e z z i d e i b i g l i e t t i , c h e n o n a u m e n t a n o d a m o l t o t e m p o " . " I l p r i m o a n n o d e l P i a n o S t r a t e g i c o h a d i m o s t r a t o l a c a p a c i t à d e l G r u p p o F s d i t r a d u r r e l a v i s i o n e i n d u s t r i a l e i n r i s u l t a t i t a n g i b i l i e m i s u r a b i l i " . " L a c o n c r e t e z z a d e l n o s t r o i m p e g n o è t e s t i m o n i a t a d a i 1 8 m i l i a r d i d i e u r o d i i n v e s t i m e n t i r e a l i z z a t i n e l 2 0 2 5 e d a l l a n o s t r a c a p a c i t à d i s f r u t t a r e a p p i e n o i f o n d i p e r l a r i p r e s a : a b b i a m o g i à i n v e s t i t o 1 8 m i l i a r d i d i e u r o d e l P n r r , d i c u i s e t t e n e l l ’ u l t i m o a n n o . P a r a l l e l a m e n t e , a b b i a m o i m p r e s s o u n a s v o l t a d e c i s i v a a l l ’ a m m o d e r n a m e n t o d e l l a f l o t t a , e l e m e n t o f o n d a m e n t a l e p e r g a r a n t i r e q u a l i t à d e l s e r v i z i o e c e n t r a l i t à d e l v i a g g i a t o r e , c o n l ’ i n t r o d u z i o n e d i 2 4 1 n u o v i m e z z i t r a t r e n i e a u t o b u s . Q u e s t o i n s i e m e d i i n t e r v e n t i , a c c o m p a g n a t o d a l r a f f o r z a m e n t o d e l l a g e s t i o n e o p e r a t i v a , s t a g i à p r o d u c e n d o r i s u l t a t i c o n c r e t i : l a p u n t u a l i t à d e l l ’ A l t a V e l o c i t à è a u m e n t a t a d i 3 p u n t i p e r c e n t u a l i e g l i i n f o r t u n i g r a v i s i s o n o r i d o t t i d e l 3 5 % " , s o t t o l i n e a . " È s t a t a i n o l t r e a v v i a t a - c o n c l u d e D o n n a r u m m a – u n a p r o f o n d a t r a s f o r m a z i o n e i n d u s t r i a l e : a b b i a m o r i o r g a n i z z a t o l a g o v e r n a n c e d e l G r u p p o , r e s o o p e r a t i v e l e n u o v e B u s i n e s s U n i t , l a n c i a t o l a S c u o l a F s e d e f i n i t o u n P i a n o T e c n o l o g i c o d a 2 0 m i l i a r d i d i e u r o a l 2 0 3 4 p e r d i g i t a l i z z a r e l a r e t e , r a f f o r z a r e l a s i c u r e z z a d e l l ’ i n f r a s t r u t t u r a e m i g l i o r a r e l a g e s t i o n e d e i c a n t i e r i . S i t r a t t a d i u n c a m b i a m e n t o s t r u t t u r a l e c h e s t a r e n d e n d o i p r o c e s s i p i ù c h i a r i , i l c o o r d i n a m e n t o p i ù e f f i c a c e e l a n o s t r a c a p a c i t à e s e c u t i v a p i ù s o l i d a . I l n o s t r o o b i e t t i v o è b e n d e l i n e a t o : c o s t r u i r e u n s i s t e m a f e r r o v i a r i o m o d e r n o , a f f i d a b i l e e c o m p e t i t i v o , i n g r a d o d i s o s t e n e r e l a c r e s c i t a d e l l ’ I t a l i a n e i p r o s s i m i d e c e n n i " . " I n d o s s o a b i t i d e i f e r r o v i e r i c o n b e r r e t t o e c r a v a t t a p e r c h é v o g l i o r a p p r e s e n t a r l i t u t t i i n o s t r i l a v o r a t o r i " s o t t o l i n e a , e i n f i n e : " N o n v o g l i a m o f a r e i c o s t r u t t o r i , n é d i v e n t a r e i l s e c o n d o c o s t r u t t o r e d e l P a e s e , m a v o g l i a m o f i n i r e i l a v o r i s u l l a n o s t r a r e t e e g a r a n t i r e l a f i l i e r a . C o s ì a n c h e s u i t r e n i " . " S u P i z z a r o t t i a b b i a m o r i c e v u t o u n a s e g n a l a z i o n e d e l l ’ A n c e c h e è a s s o l u t a m e n t e i n a p p r o p r i a t a . A g i r e m o i n t u t t e s e d i p e r d i f e n d e r e i n o s t r i d i r i t t i ’ " . h a s o t t o l i n e a t o D o n n a r u m m a , r i s p o n d e n d o a l l e d o m a n d e d e i c r o n i s t i . “ N o n a b b i a m o n e s s u n d u b b i o s u l l o s c o r p o r o d e l l ’ A n a s d a l G r u p p o F s , v e d r e m o i l p e r c o r s o n e i p r o s s i m i m e s i . I n q u e s t i s e t t e a n n i l e s i n e r g i e c h e p o t e v a n o a v v e n i r e n o n s o n o a v v e n u t e , n o n c ’ è b e n e f i c i o n é d i c a r a t t e r e e c o n o m i c o , n é o p e r a t i v o , n é f i n a n z i a r i o d i m a n t e n e r e A n a s n e l b i l a n c i o d i F s ’ ’ . I n f i n e : " I 1 2 m i l i a r d i s o n o g l i i n v e s t i m e n t i s u l l e i n f r a s t r u t t u r e f e r r o v i a r i e c h e d o v r a n n o e s s e r e g a r a n t i t i n e i p r o s s i m i a n n i p e r i l c o m p l e t a m e n t o c o s ì c o m e p r e v i s t o d a l P i a n o . H o p r e c i s a t o c h e s e s i r i t o r n a s s e a n t e r i s o r s e d e l P n r r , l a c o p e r t u r a m e d i a f i n a n z i a r i a d e g l i i n v e s t i m e n t i n e l l e f e r r o v i e è t r a i 4 - 5 m i l i a r d i . A f r o n t e d e i 1 2 p r e v i s t i n e m a n c h e r e b b e r o 6 - 7 m i l i a r d i ’ ’ .