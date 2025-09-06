C e r n o b b i o , 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " A t r e a n n i e m e z z o d a l l ' i n i z i o d e l l ' i n v a s i o n e r u s s a s u v a s t a s c a l a , g l i u c r a i n i c o n t i n u a n o a d i m o s t r a r e a l m o n d o i n t e r o i l l o r o s t r a o r d i n a r i o c o r a g g i o e l a l o r o r e s i l i e n z a . D o b b i a m o c o n t i n u a r e a f o r n i r e t u t t o i l s u p p o r t o p o s s i b i l e a l l ' U c r a i n a , a n c h e g a r a n t e n d o c h e i l s u o f a b b i s o g n o f i n a n z i a r i o s i a c o p e r t o e n t r o i l 2 0 2 6 " . L o h a d e t t o i l c o m m i s s a r i o e u r o p e o p e r l ' E c o n o m i a , V a l d i s D o m b r o v s k i s , i n u n i n t e r v e n t o a l l a s e c o n d a g i o r n a t a d i l a v o r i d e l f o r u m T e h a d i C e r n o b b i o . " D o b b i a m o e s s e r e c h i a r i c o n n o i s t e s s i : n o n s i a m o s t a t i i n g r a d o d i c a p i t a l i z z a r e a p p i e n o l e n o s t r e r i s o r s e . U n i n d i c a t o r e è l a c r e s c i t a d e l l a p r o d u t t i v i t à n e l l ' U e , c h e è s t a t a b e n a l d i s o t t o d i q u e l l a d i S t a t i U n i t i e C i n a . G l i e l e v a t i p r e z z i d e l l ' e n e r g i a - h a s p i e g a t o a n c o r a - s o n o u n a l t r o c h i a r o s e g n a l e d e l l e p a s s a t e d i p e n d e n z e e c c e s s i v e d e l l ' E u r o p a . E o g g i c o n t i n u i a m o a d i p e n d e r e d a l l a C i n a p e r l ' a p p r o v v i g i o n a m e n t o d i m a t e r i e p r i m e e s s e n z i a l i p e r i n o s t r i s e t t o r i e i n d u s t r i e s t r a t e g i c i . S e n o n v o g l i a m o e s s e r e s o g g e t t i a l l e f o r z e g e o p o l i t i c h e o d i e r n e , a n z i c h é e s s e r e a r t e f i c i d e l l e t e n d e n z e g l o b a l i , è u r g e n t e c h e l ' U n i o n e s i f a c c i a a v a n t i , a f f r o n t i l a n u o v a r e a l t à e d i a i l s u o c o n t r i b u t o a g l i a f f a r i g l o b a l i " , h a e s o r t a t o i l c o m m i s s a r i o . " L e m i n a c c e a l l a n o s t r a p r o s p e r i t à s o n o r e a l i . L ' a u t o c o m p i a c i m e n t o n o n p u ò e s s e r e u n ' o p z i o n e . D o b b i a m o s f r u t t a r e a l m e g l i o i n o s t r i p u n t i d i f o r z a p e r m a s s i m i z z a r e l ' i n n o v a z i o n e , l a p r o d u t t i v i t à e l a c r e s c i t a . S o n o n e c e s s a r i e m i s u r e p o l i t i c h e r a p i d e e d e c i s i v e p e r r a f f o r z a r e l a c o m p e t i t i v i t à e g a r a n t i r e l a n o s t r a p r o s p e r i t à a l u n g o t e r m i n e " , h a s p i e g a t o a n c o r a D o m b r o v s k i s . " S i a m o c o n s a p e v o l i c h e l e a m b i z i o n i e s p a n s i o n i s t i c h e d e l l a R u s s i a s i e s t e n d o n o o l t r e l ' U c r a i n a . O g g i , l ' E u r o p a m a n t i e n e o g n i v a n t a g g i o s u l l a R u s s i a i n t e r m i n i d i p e s o e c o n o m i c o , t e c n o l o g i a e p o p o l a z i o n e . L a p r i o r i t à o r a è f a r f r u t t a r e q u e s t i v a n t a g g i r i c o s t r u e n d o l e c a p a c i t à d i f e n s i v e e u r o p e e e s v i l u p p a n d o l a n o s t r a i n d u s t r i a d e l l a d i f e s a " . " A b b i a m o g i à a d o t t a t o m i s u r e d e c i s i v e - h a q u i n d i r i c o r d a t o - p e r f a c i l i t a r e q u e s t o i n v e s t i m e n t o . L ' i n i z i a t i v a R e A r m E u r o p e P l a n / R e a d i n e s s 2 0 3 0 d e l l a C o m m i s s i o n e c o n t r i b u i r à a m o b i l i t a r e u n v o l u m e d i r i s o r s e s e n z a p r e c e d e n t i : f i n o a 8 0 0 m i l i a r d i d i e u r o p e r l a s p e s a a g g i u n t i v a p e r l a d i f e s a n e i p r o s s i m i q u a t t r o a n n i " , c i f r a a l l a q u a l e s i a g g i u n g e l o s t r u m e n t o S a f e d a 1 5 0 m i l i a r d i d i e u r o , h a d e t t o D o m b r o v s k i s , i c u i f o n d i " s a r a n n o r a c c o l t i s u i m e r c a t i d e i c a p i t a l i e p r e s t a t i a g l i S t a t i m e m b r i p e r s o s t e n e r e i n v e s t i m e n t i i n s e t t o r i c h i a v e c o m e l a d i f e s a m i s s i l i s t i c a , i d r o n i e l a s i c u r e z z a i n f o r m a t i c a " . Q u i n d i , h a i n s i s t i t o i l c o m m i s s a r i o , " i l m i o m e s s a g g i o è m o l t o c h i a r o . L ' U e s t a o r a a d o t t a n d o m i s u r e c o r a g g i o s e e n e c e s s a r i e p e r r a f f o r z a r e l e n o s t r e c a p a c i t à d i f e n s i v e . T u t t i g l i S t a t i m e m b r i h a n n o u n r u o l o d a s v o l g e r e i n q u e s t o s f o r z o . È f o n d a m e n t a l e i n v e s t i r e d i p i ù , m e g l i o e i n s i e m e p e r m a s s i m i z z a r e l e e c o n o m i e d i s c a l a e l ' i m p a t t o d e g l i i n v e s t i m e n t i a g g i u n t i v i p e r l a d i f e s a . Q u e s t a è l ' a z i o n e p i ù e s s e n z i a l e c h e p o s s i a m o i n t r a p r e n d e r e p e r g a r a n t i r e l a n o s t r a p r o s p e r i t à a l u n g o t e r m i n e e p r o t e g g e r e i l n o s t r o s t i l e d i v i t a . E , s o p r a t t u t t o , u n ' E u r o p a i n g r a d o d i p r o v v e d e r e a l l a p r o p r i a s i c u r e z z a è u n ' E u r o p a i n g r a d o d i a g i r e c o n m a g g i o r e i n f l u e n z a , c r e d i b i l i t à e a u t o n o m i a s u l l a s c e n a m o n d i a l e " . " I l p r i m o p a s s o p e r a f f r o n t a r e q u a l s i a s i p r o b l e m a è r i c o n o s c e r n e l ' e s i s t e n z a . G l i s v i l u p p i g l o b a l i h a n n o o r m a i r e s o a m p i a m e n t e c h i a r o c h e è n e c e s s a r i a u n ' a z i o n e u r g e n t e p e r s f r u t t a r e f i n a l m e n t e a l m e g l i o i n o s t r i v a n t a g g i c o m p e t i t i v i e g a r a n t i r e l a p r o s p e r i t à e l a s i c u r e z z a a l u n g o t e r m i n e d e l l ' E u r o p a . L e d e c i s i o n i e l e a z i o n i c h e s c e g l i a m o d i i n t r a p r e n d e r e p e r g a r a n t i r e l a n o s t r a l i b e r t à i n q u e s t o m o m e n t o c r u c i a l e a v r a n n o c o n s e g u e n z e p r o f o n d e e d i v a s t a p o r t a t a . L ' E u r o p a h a d i m o s t r a t o r i p e t u t a m e n t e u n a s t r a o r d i n a r i a c a p a c i t à d i r i s p o n d e r e a p e r i o d i t u r b o l e n t i c o n a z i o n i d e c i s i v e . S o n o f i d u c i o s o c h e , c o n l e a z i o n i c h e h o d e l i n e a t o o g g i , l ' U e s u p e r e r à a n c o r a u n a v o l t a l e s f i d e c h e c i t r o v i a m o a d a f f r o n t a r e e n e u s c i r à r a f f o r z a t a " , h a c o n c l u s o D o m b r o v s k i s .