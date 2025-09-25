R o m a , 2 5 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - C o s a p e n s i a m o q u a n d o s e n t i a m o p a r l a r e d i d o l o r e c r o n i c o ? S a p p i a m o c h e s i t r a t t a d i u n p r o b l e m a i n v a l i d a n t e c h e s i t r a s c i n a d a a l m e n o 3 m e s i e c h e d u r a p e r a n n i , a n c h e p e r t u t t a l a v i t a . Q u a l è l ' i m p a t t o i n c h i n e s o f f r e e n e i s u o i f a m i l i a r i ? C o s a c a m b i a d a l p u n t o d i v i s t a f i s i c o , p s i c o l o g i c o , s o c i a l e , l a v o r a t i v o , q u a n d o s i s o f f r e , a d e s e m p i o , d i e m i c r a n i a o d i a r t r o s i ? P e r c h é è f o n d a m e n t a l e a g i r e t e m p e s t i v a m e n t e ? C o s a s t a n n o f a c e n d o l e i s t i t u z i o n i , i m e d i c i , i p a z i e n t i e i l m o n d o f a r m a c e u t i c o p e r u s c i r e d a l g i n e p r a i o d i v i s i t e e d e s a m i , i n u n c o n t i n u o r i m b a l z a r e d a u n o s p e c i a l i s t a a l l ' a l t r o , s e n z a , a v o l t e , t r o v a r e s o l u z i o n e ? A q u e s t e d o m a n d e c e r c a d i r i s p o n d e r e ' C o r r e t t a i n f o r m a z i o n e e a c c e s s o a l l a r e t e ' , i l p r i m o e p i s o d i o d e l v o d c a s t ' E t u , s a i c o s a s i p r o v a ? C o m p r e n d e r e e a f f r o n t a r e i l d o l o r e c r o n i c o ' , u n a s e r i e r e a l i z z a t a d a A d n k r o n o s i n p a r t n e r s h i p c o n S a n d o z , c h e i n m o d o s e m p l i c e , a u t o r e v o l e e d i r e t t o , p u n t a a f a r c o n o s c e r e g l i e l e m e n t i n e c e s s a r i a f a c i l i t a r e l ' a c c e s s o a p e r c o r s i a d e g u a t i a l l a c u r a d e l d o l o r e c r o n i c o . N e l p r i m o e p i s o d i o - o n l i n e d a o g g i n e l l a s e z i o n e p o d c a s t d i A d n k r o n o s . c o m - a f o r n i r e i n f o r m a z i o n i e s s e n z i a l i d a l p u n t o d i v i s t a c l i n i c o e o r g a n i z z a t i v o i n t e r v e n g o n o S i l v i a N a t o l i , r e s p o n s a b i l e A r e a c u l t u r a l e S o c i e t à i t a l i a n a d i a n e s t e s i a , a n a l g e s i a , r i a n i m a z i o n e e t e r a p i a i n t e n s i v a ( S i a a r t i ) M e d i c i n a d e l d o l o r e e c u r e p a l l i a t i v e ; N i c o l e t t a O r t h m a n n , d i r e t t r i c e m e d i c o - s c i e n t i f i c a F o n d a z i o n e O n d a E t s , e P a o l o F e d e l i , H e a d o f C o r p o r a t e A f f a i r s S a n d o z S p a . P e r f a v o r i r e u n ' a p p l i c a z i o n e o m o g e n e a d e l l a l e g g e 3 8 d e l 2 0 1 0 ( D i s p o s i z i o n i p e r g a r a n t i r e l ' a c c e s s o a l l e c u r e p a l l i a t i v e e a l l a t e r a p i a d e l d o l o r e ) n e l l e v a r i e r e g i o n i e c o n t e s t i t e r r i t o r i a l i , è s t a t o m e s s o a p u n t o u n ' M a n i f e s t o s u l d o l o r e ' r e a l i z z a t o c o n l a p a r t e c i p a z i o n e d e i p r i n c i p a l i i n t e r l o c u t o r i d e l l ' e c o s i s t e m a s a l u t e - i s t i t u z i o n i , s o c i e t à s c i e n t i f i c h e , r a p p r e s e n t a n t i d i a s s o c i a z i o n i c i v i c h e e d e l T e r z o s e t t o r e - c o n p r o p o s t e p e r m i g l i o r a r e i l p e r c o r s o d i a g n o s t i c o - t e r a p e u t i c o c h e v a d a l l a p r o m o z i o n e d e l l a c u l t u r a s u l l a c o n d i z i o n e c r o n i c a , c o n u n a c o r r e t t a i n f o r m a z i o n e , a l l a m e s s a a p u n t o d i u n p r o g r a m m a d i f o r m a z i o n e c o n t i n u a d e l p e r s o n a l e s a n i t a r i o f i n o a l p o t e n z i a m e n t o d e l l e r e t i d i t e r a p i a d e l d o l o r e c r o n i c o , c o i n v o l g e n d o i l t e r r i t o r i o . I n q u e s t o c o n t e s t o m u l t i d i s c i p l i n a r e s i i n s e r i s c e a n c h e l a r e a l t à d e l l ' i n d u s t r i a f a r m a c e u t i c a , i m p e g n a t a a p r o m u o v e r e l ' e q u i t à d i a c c e s s o a l l e c u r e a t t r a v e r s o l a c o l l a b o r a z i o n e c o n t u t t i g l i a t t o r i d e l s i s t e m a s a n i t a r i o . I l v o d c a s t ' E t u , s a i c o s a s i p r o v a ? C o m p r e n d e r e e a f f r o n t a r e i l d o l o r e c r o n i c o ' è o n l i n e n e l l a s e z i o n e p o d c a s t d i a d n k r o n o s . c o m s u l c a n a l e Y o u T u b e d i a d n k r o n o s . c o m e s u S p o t i f y .