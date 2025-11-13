R o m a , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L a g e s t i o n e d e l d o l o r e c r o n i c o n e l n o s t r o P a e s e s e g u e p e r c o r s i m o l t o d i v e r s i , c h e c a m b i a n o p r o p r i o d a r e g i o n e a r e g i o n e . C i s o n o c o n t e s t i d o v e l a r e t e f u n z i o n a , d o v e i l p a z i e n t e n o n v i e n e l a s c i a t o s o l o . M a c i s o n o a n c h e r e a l t à m o l t o i n d i e t r o , d o v e o r i e n t a r s i è d i f f i c i l e , d o v e m a n c a n o r i f e r i m e n t i , d o v e l ' a c c e s s o n o n è n é t e m p e s t i v o n é e q u o . C o s a s i s t a f a c e n d o c o n c r e t a m e n t e p e r r e n d e r e r e a l e i l d i r i t t o a n o n s o f f r i r e , p r e v i s t o d a l l a l e g g e 3 8 d e l 2 0 1 0 , p e r t r a s f o r m a r e q u e l l a c h e o g g i s p e s s o è u n a l o t t e r i a t e r r i t o r i a l e i n u n s i s t e m a v i c i n o a l p a z i e n t e ? S o n o i t e m i d i ' D o l o r e c r o n i c o - L ' i m p e g n o d e l l e i s t i t u z i o n i p e r a s s i c u r a r e l ' a c c e s s o d i r e t t o a l l e c u r e ' , q u i n t o e u l t i m o e p i s o d i o d e l l a s e r i e v o d c a s t ' E t u , s a i c o s a s i p r o v a ? ' , r e a l i z z a t a d a A d n k r o n o s i n p a r t n e r s h i p c o n S a n d o z , d i s p o n i b i l e s u l c a n a l e Y o u T u b e d i A d n k r o n o s e s u S p o t i f y . I l 2 5 f e b b r a i o 2 0 2 5 è s t a t o s i g l a t o i l n u o v o M a n i f e s t o s u l d o l o r e c r o n i c o , d e f i n i t o M a n i f e s t o 2 . 0 , c h e i n v i t a a d a n d a r e " v e r s o u n a n u o v a c o n s a p e v o l e z z a d e l l a p a t o l o g i a p e r g a r a n t i r e u n ' a p p r o p r i a t a p r e s a i n c a r i c o d e l p a z i e n t e c o n d o l o r e c r o n i c o " . L a s u a f o r z a n o n s t a s o l o n e i c o n t e n u t i , m a n e l l a m o d a l i t à c o n c u i è n a t o : u n a v e r a a l l e a n z a d i s o c i e t à s c i e n t i f i c h e , c l i n i c i , i s t i t u z i o n i n a z i o n a l i e r e g i o n a l i , a z i e n d e , s t a k e h o l d e r s a n i t a r i , p a z i e n t i e c i t t a d i n i . U n l a v o r o s i n e r g i c o , c o n d i v i s o , i n c l u s i v o , c h e p u n t a f i n a l m e n t e a d a p p l i c a r e e r e n d e r e v i v a u n a l e g g e c h e i n I t a l i a a b b i a m o d a q u i n d i c i a n n i . L ' o n o r e v o l e I l e n i a M a l a v a s i , m e m b r o d e l l a C o m m i s s i o n e A f f a r i s o c i a l i d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i , l o d i c e c h i a r a m e n t e : " N o n c ' è n e l n o s t r o P a e s e u n a c u l t u r a d e l l a c u r a d e l d o l o r e c r o n i c o " . Q u e s t o è a n c o r a o g g i l ' o s t a c o l o p i ù g r a n d e . S i c o n t i n u a a p e r c e p i r e i l d o l o r e s o l o c o m e s i n t o m o , c o n s e g u e n z a d i a l t r o . E n o n c o m e p a t o l o g i a a u t o n o m a , c o m p l e s s a , i n v a l i d a n t e , c o n u n i m p a t t o e n o r m e s u l l a q u a l i t à d e l l a v i t a . E s i s t e a n c h e u n a c o m p o n e n t e c u l t u r a l e p r o f o n d a : " L a s o f f e r e n z a n o n è s e m p r e c o n s i d e r a t a u n a p a t o l o g i a " . I l r i s u l t a t o è c o n o s c i u t o : d i a g n o s i t a r d i v e , p e r c o r s i l u n g h i , a c c e s s i i m p r o p r i . E " c ' è a n c h e u n d a t o d i g e n e r e m o l t o m a r c a t o " : s o n o s p e s s o l e d o n n e a c o n v i v e r e p i ù a l u n g o s e n z a c u r e a d e g u a t e . P e r M a l a v a s i s e r v o n o d u e l e v e i m m e d i a t e : s e n s i b i l i z z a z i o n e d e i c i t t a d i n i e f o r m a z i o n e d e l l a c l a s s e m e d i c a , a p a r t i r e d a i m e d i c i d i m e d i c i n a g e n e r a l e , f i n o a l l e s c u o l e d i s p e c i a l i z z a z i o n e e a i p e r c o r s i u n i v e r s i t a r i d e d i c a t i . N e l s u o i n t e r v e n t o T i z i a n a N i c o l e t t i , r e s p o n s a b i l e c o o r d i n a m e n t o A s s o c i a z i o n e m a l a t i c r o n i c i e r a r i d i C i t t a d i n a n z a t t i v a , s o t t o l i n e a c o m e l a l e g g e 3 8 , p u r e s s e n d o " u n p r e s i d i o d i c i v i l t à " , s i a " p o c o c o n o s c i u t a e p o c o a p p l i c a t a " . I l d a t o c h e e m e r g e d a l l ' i n d a g i n e d i C i t t a d i n a n z a t t i v a è f o r t i s s i m o : " I l 7 0 % d e i c i t t a d i n i n o n c o n o s c e l a l e g g e " . E i l 6 0 % d i q u e s t i è g i à a f f e t t o d a u n a p a t o l o g i a c r o n i c a . S i g n i f i c a c h e c h i a v r e b b e p i ù b i s o g n o d i s a p e r e n o n h a g l i s t r u m e n t i p e r e s e r c i t a r e i l p r o p r i o d i r i t t o . E s e n z a i n f o r m a z i o n e , n o n e s i s t e e m p o w e r m e n t . E s e n z a e m p o w e r m e n t , n o n e s i s t e d o m a n d a e i s i s t e m i n o n c a m b i a n o . S e c o n d o P a o l o F e d e l i , H e a d o f C o r p o r a t e A f f a i r s d i S a n d o z , i l M a n i f e s t o è u n o s t r u m e n t o p e r e v i d e n z i a r e c i ò c h e f u n z i o n a e p e r r e n d e r e " p l a s m a t i c a m e n t e e v i d e n t e " i l v a l o r e d i c i ò c h e è g i à d i s p o n i b i l e , m a n o n a n c o r a u n i f o r m e m e n t e a c c e s s i b i l e . L a c h i a v e , p e r F e d e l i , n o n è r e i n v e n t a r e : " E ' m e t t e r e a s i s t e m a , i n t e g r a r e , c o m u n i c a r e , f a r d i a l o g a r e c e n t r i , t e r r i t o r i , f o r m a z i o n e e r e t i " . E , s o p r a t t u t t o , " f a r e i n m o d o c h e l e R e g i o n i p r o d u c a n o c o n c r e t a m e n t e p i a n i d i p o t e n z i a m e n t o c o e r e n t i " . M a l a v a s i r i b a d i s c e u n p u n t o c a r d i n e : " B i s o g n e r e b b e p r o p r i o r i p a r t i r e d a u n a f o r m a z i o n e t r a s v e r s a l e d i t u t t i i p r o f e s s i o n i s t i d e l l a s a n i t à " . P e r c h é i l p r i m o i n t e r l o c u t o r e d e l p a z i e n t e , i l m e d i c o d i f a m i g l i a , d e v e r i c o n o s c e r e i l d o l o r e c r o n i c o p e r q u e l l o c h e è e i n d i r i z z a r e n e l p o s t o g i u s t o s u b i t o . " U n a d i a g n o s i p i ù r a p i d a - o s s e r v a - s i g n i f i c a m e n o c o s t i , m e n o l i s t e d ' a t t e s a i n a p p r o p r i a t e , m e n o p e l l e g r i n a g g i t r a s p e c i a l i s t i . E s i g n i f i c a a n c h e d i s t i n g u e r e n e t t a m e n t e c u r e p a l l i a t i v e e t e r a p i a d e l d o l o r e , e v i t a n d o s o v r a p p o s i z i o n i c o n c e t t u a l i c h e f r e n a n o s v i l u p p o e a p p l i c a z i o n e " . N i c o l e t t i c h i u d e c o n l ' a p p e l l o d i i n s e r i r e d a v v e r o l a t e r a p i a d e l d o l o r e d e n t r o i n u o v i a s s e t t i d e l D m 7 7 . I l d o l o r e c r o n i c o è u n a r e a l t à a n c o r a i n c o s t r u z i o n e , a n c o r a n o n u n i f o r m e , a n c o r a t r o p p o c o n d i z i o n a t a d a l c o d i c e p o s t a l e . M a e s i s t o n o s t r u m e n t i , e s i s t e u n a l e g g e , e s i s t o n o a l l e a n z e e s c e n a r i p o s s i b i l i , c o m e s p i e g a l a s e r i e V o d c a s t ' E t u , s a i c o s a s i p r o v a ? C o m p r e n d e r e e a f f r o n t a r e i l d o l o r e c r o n i c o ' , o n l i n e s u l c a n a l e Y o u T u b e e n e l l a s e z i o n e p o d c a s t d i a d n k r o n o s . c o m e s u S p o t i f y .