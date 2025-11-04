R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - O g g i e s i s t e u n a g r a n d e e t e r o g e n e i t à n e l l a p r e s a i n c a r i c o d e l p a z i e n t e c o n d o l o r e c r o n i c o , m a c i s o n o d e g l i e s e m p i r e g i o n a l i d a c u i a t t i n g e r e p e r c h é g l i o l t r e 1 0 m i l i o n i d i i t a l i a n i c h e s o f f r o n o i q u e s t o d i s t u r b o n o n d e b b a n o a s p e t t a r e a n n i p e r u n a d i a g n o s i , p e r a c c e d e r e a l l e t e r a p i e c o r r e t t e e n o n s i a n o p e n a l i z z a t i d a l l ' a b i t a r e l o n t a n o d a u n c e n t r o d i r i f e r i m e n t o . S o n o i t e m i d e l q u a r t o e p i s o d i o , d a l t i t o l o ' D o l o r e c r o n i c o - I d i v e r s i m o d e l l i r e g i o n a l i d i p r e s a i n c a r i c o ' , d e l l a s e r i e v o d c a s t ' E t u , s a i c o s a s i p r o v a ? ' , r e a l i z z a t a d a A d n k r o n o s i n p a r t n e r s h i p c o n S a n d o z , d i s p o n i b i l e s u l c a n a l e Y o u T u b e d i A d n k r o n o s e s u S p o t i f y . I n I t a l i a e s i s t e i l d i r i t t o a n o n s o f f r i r e , e d è g a r a n t i t o d a l l a l e g g e 3 8 d e l 2 0 1 0 , c h e s t a b i l i s c e u n m o d e l l o m u l t i d i s c i p l i n a r e n e l l a g e s t i o n e d e l d o l o r e c r o n i c o , c o n u n a d i a g n o s i t e m p e s t i v a , p e r c o r s i a d e g u a t i , u n a p r e s a i n c a r i c o m u l t i d i s c i p l i n a r e e i n t e g r a t a c o n a c c e s s o a l l e c u r e i n r e t i d e l t e r r i t o r i o A 1 5 a n n i d a l l a l e g g e , l a s u a a p p l i c a z i o n e n o n è o m o g e n e a . " M o l t e R e g i o n i h a n n o n o r m a t o , m a u n a d e l l e e s p e r i e n z e p i ù s t r u t t u r a t e è i n L i g u r i a " , s p i e g a L u c a P i n t o , C l u s t e r L e a d e r P a t i e n t s & H e a l t h c a r e S o l u t i o n s I q v i a , i l l u s t r a n d o i r i s u l t a t i d e l P r o g e t t o ' A l g o s ' , u n n u o v o m o d e l l o o r g a n i z z a t i v o p e r l a g e s t i o n e i n t e g r a t a o s p e d a l e - t e r r i t o r i o d e l p a z i e n t e c o n d o l o r e c r o n i c o , r e a l i z z a t o n e l l ' A s l 3 G e n o v e s e . " U n m o d e l l o r e p l i c a b i l e i n a l t r e a r e e - a g g i u n g e P i n t o - U n a p p r o c c i o q u i n d i r e a l e e c o n c r e t o , f a t t o d i a n a l i s i n o r m a t i v a , d e f i n i z i o n e d e i p e r c o r s i e o s s e r v a z i o n e d e l v i s s u t o r e a l e d e l p a z i e n t e " . N e l L a z i o c ' è u n a r e t e g r a n d e , c o m p l e s s a , d a r i o r d i n a r e . " P a r t i a m o d a u n p r e s u p p o s t o - c h i a r i s c e R o b e r t a D e l l a C a s a , c o m p o n e n t e V I I C o m m i s s i o n e S a n i t à , P o l i t i c h e s o c i a l i , I n t e g r a z i o n e s o c i o s a n i t a r i a , W e l f a r e d e l C o n s i g l i o r e g i o n a l e - C i s o n o i d e c r e t i D m 7 0 e D m 7 7 c h e d e f i n i s c o n o l e r e t i o s p e d a l i e r e e t e r r i t o r i a l i , c o n c e n t r i h u b - s p o k e . M a q u e s t o n o n b a s t a p e r r i s p o n d e r e a l l a c o m p l e s s i t à d e l d o l o r e c r o n i c o c h e è d i v e r s o d a l l ' o n c o l o g i c o , d e l l e c u r e p a l l i a t i v e . N e l L a z i o a b b i a m o e c c e l l e n z e i m p o r t a n t i , m a s e r v e c o n n e t t e r l e , m e t t e r e i n r e t e , i n t e g r a r l e " . L a R e g i o n e - s i s c o p r e a s c o l t a n d o i l v o d c a s t - h a a v v i a t o u n c o n f r o n t o c o n c l i n i c i , a z i e n d e s a n i t a r i e , a s s o c i a z i o n i p a z i e n t i , i n d u s t r i a . " S t i a m o l a v o r a n d o p e r c o s t i t u i r e u n a c a b i n a d i r e g i a r e g i o n a l e - c o n t i n u a D e l l a C a s a - c h e p o s s a d e f i n i r e l i n e e g u i d a c o m u n i e u n m o d e l l o o r g a n i z z a t i v o u n i c o s u t u t t o i l t e r r i t o r i o " . I l p u n t o c r u c i a l e ? " L a t e c n o l o g i a . S e r v o n o s i s t e m i i n f o r m a t i c i r e a l i , i n t e r o p e r a b i l i , c h e n o n f a c c i a n o d i s p e r d e r e t r a c c i a d e l l e t e r a p i e e d e i p a s s a g g i d e l p a z i e n t e " . I n q u e s t o c o n t e s t o a n c h e l ' i n d u s t r i a h a u n r u o l o n o n s e c o n d a r i o . " A v e r e u n a l e g g e d e d i c a t a è g i à u n c o n t e s t o f a v o r e v o l e - e v i d e n z i a P a o l o F e d e l i , H e a d o f c o r p o r a t e a f f a i r s S a n d o z - m a d o b b i a m o a r r i v a r e a l l a p i e n a a t t u a z i o n e . E q u e s t o s i g n i f i c a m e t t e r e i n r e t e t u t t i g l i a t t o r i " . P e r q u e s t o " s e r v e a n c h e u n a m a g g i o r a t t e n z i o n e a l d o l o r e c r o n i c o n o n o n c o l o g i c o , p e r c h é n o n r i g u a r d a s o l o i l f i n e v i t a . R i g u a r d a l a q u a l i t à d e l l a v i t a q u o t i d i a n a d e l l e p e r s o n e " . N e l c o n t e s t o , i n o l t r e , n o n v a i g n o r a t a a n c h e l a q u e s t i o n e d e m o g r a f i c a . " I l d o l o r e d e l l a v e c c h i a i a n o n p u ò e s s e r e c o n s i d e r a t o i n e v i t a b i l e - a v v e r t e F e d e l i - C o n l ' i n v e c c h i a m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e , c r e s c e r à . E d o b b i a m o e s s e r e p r o n t i " . O l t r e a q u e l l a l i g u r e c i s o n o a l t r e e s p e r i e n z e r e g i o n a l i c h e , i m p l e m e n t a t e a l i v e l l o n a z i o n a l e , p o t r e b b e r o f a r e l a d i f f e r e n z a . " I n P i e m o n t e - p r e c i s a P i n t o - l e c u r e p r i m a r i e h a n n o u n r u o l o a t t i v o , s e n t i n e l l a . E ' u n m o d e l l o f o r t e p e r c h é l a r e t e t e r r i t o r i a l e e r a g i à s o l i d a p r i m a d e l l ' i m p l e m e n t a z i o n e d e i P d t a " , i p e r c o r s i d i a g n o s t i c o t e r a p e u t i c o - a s s i s t e n z i a l i d e d i c a t i . A l t r e R e g i o n i p r e s e n t a n o e s p e r i e n z e d i b e s t p r a c t i c e - s i s o t t o l i n e a n e l v o d c a s t - e u n e l e m e n t o i m p o r t a n t e d i i n t e g r a z i o n e c h e e m e r g e , n e l l a p r e s a i n c a r i c o d e l d o l o r e c r o n i c o , r i g u a r d a l ' i m p i e g o d i s t r u m e n t i d i g i t a l i n o n s o l o t e o r i c i , m a e f f e t t i v a m e n t e u t i l i z z a t i , c o m e l a t e l e m e d i c i n a e i l t e l e c o n s u l t o . " M e t t e r e i n r e t e s i g n i f i c a a n c h e r a g g i u n g e r e l e p e r i f e r i e , c h e i n u n a r e g i o n e c o m e i l L a z i o n o n s o n o s o l o p e r i f e r i e u r b a n e , m a t e r r i t o r i l o n t a n i , p r o v i n c e , a r e e p i ù d i f f i c i l i d a r a g g i u n g e r e - o s s e r v a D e l l a C a s a - E c c o p e r c h é l e C a s e d i c o m u n i t à s a r a n n o f o n d a m e n t a l i c o m e p r i m o p u n t o d i a c c e s s o " . I n o l t r e , " n u o v e t e r a p i e , a n c h e n o n f a r m a c o l o g i c h e , n u o v e t e c n o l o g i e , n e u r o s t i m o l a z i o n e e l ' a r r i v o d i t e r a p i e i n n o v a t i v e c h e p o s s o n o e s s e r e f a t t e i n s e t t i n g t e r r i t o r i a l i , c a m b i e r a n n o l a q u o t i d i a n i t à d e l p a z i e n t e " , s e m p r e c o n l ' o b i e t t i v o d i e v i t a r e c h e q u a l c u n o r e s t i i n d i e t r o o c h e d e b b a v i v e r e a n n i s e n z a u n a d i a g n o s i e s e n z a u n a t e r a p i a a d e g u a t a . L ' i n t e r o e p i s o d i o d e l v o d c a s t ' E t u , s a i c o s a s i p r o v a ? C o m p r e n d e r e e a f f r o n t a r e i l d o l o r e c r o n i c o ' è o n l i n e s u l c a n a l e Y o u T u b e e n e l l a s e z i o n e p o d c a s t d i a d n k r o n o s . c o m e s u S p o t i f y .