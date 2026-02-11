R o m a , 1 1 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o a l l e c o m i c h e . È t u t t a u n a f i n z i o n e , u n p e s s i m o s p e t t a c o l o . S e s i d i c e , g i u s t a m e n t e , d i e s s e r e c o n t r o l ’ i n v i o d e l l e a r m i i n U c r a i n a , q u a n d o i l G o v e r n o m e t t e s u q u e s t o t e m a l a f i d u c i a , s i v o t a c o n t r o ( l a f i d u c i a ) . C o s a c h e n o n f a n n o i s u o i t r e d e p u t a t i , c h e v o t a n o a d d i r i t t u r a a f a v o r e . S p i a c e d a v v e r o . N o n s i p o s s o n o p r e n d e r e i n g i r o g l i i t a l i a n i " . C o s ì M a r c o R i z z o , c o o r d i n a t o r e n a z i o n a l e d i D e m o c r a z i a s o v r a n a e p o p o l a r e i n m e r i t o a l l a s c e l t a d e i d e p u t a t i d i F u t u r o n a z i o n a l e .