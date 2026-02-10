R o m a , 1 0 f e b ( A d n k r o n o s ) - " F o r s e n o i d e l M o v i m e n t o 5 S t e l l e s i a m o d e i p o v e r i i l l u s i . P e n s i a m o d i v e n i r e t u t t e l e s e t t i m a n e i n P a r l a m e n t o p e r v e d e r l o l a v o r a r e s u l l e c o s e c h e s e r v o n o a l P a e s e . Q u e s t a s e t t i m a n a p e n s a v a m o d i d i s c u t e r e d e l l a g u e r r a i n U c r a i n a , d e l l e a r m i . I n v e c e 1 4 e m e n d a m e n t i , f i d u c i a e i l P a r l a m e n t o c h e n o n p r o d u c e n u l l a " . L o h a d e t t o i n a u l a a l l a C a m e r a R i c c a r d o R i c c i a r d i , d e l M 5 s , s u l D l U c r a i n a . " E i n q u e s t o c l i m a s i u t i l i z z a i l P a r l a m e n t o p e r u n a l o t t a i n t e r n a a u n p a r t i t o ? Q u e s t o g o v e r n o c e r c a d i n a s c o n d e r e p a l e s e m e n t e u n o d e i s u o i f a l l i m e n t i p i ù g r a n d i : l a v i t t o r i a m i l i t a r e d e l l ’ U c r a i n a s u l l a R u s s i a " , h a p r o s e g u i t o R i c c a r d i d i c e n d o a n c o r a : " I o p o i n o n h o p o i c a p i t o s e i n q u e s t ’ a u l a c ’ è u n a l t r o g r u p p o d i o p p o s i z i o n e . M a p r o b a b i l m e n t e s i f a r à c o m e s e m p r e n e l l a s t o r i a d e l l ’ e s t r e m a d e s t r a d i q u e s t o P a e s e : s i m o s t r a i l p e t t o e p o i s i s c a p p a " . " I l g r u p p o d i V a n n a c c i è l ’ u n i c a c o s a c h e a r r i v a p i ù i n r i t a r d o d e i t r e n i d i S a l v i n i . O g g i s i s v e g l i a n o e c a p i s c o n o c h e s i a m o i n g u e r r a . C i h a n n o m e s s o t r e a n n i p e r c a p i r e c h e p o t e v a n o v o t a r e i n o s t r i i m p e g n i s u l l ’ U c r a i n a e s u l R e A r m " , h a a g g i u n t o l ' e s p o n e n t e M 5 s .