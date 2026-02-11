Roma, 11 feb. (Adnkronos) - “Meloni spieghi se accetta i voti di fiducia di Vannacci. Oggi in aula i 3 deputati di Futuro Nazionale hanno presentato e votato 3 odg contro il parere del governo. Una evidente rottura della maggioranza su un punto cruciale della politica estera. Il governo deve chiarire se considera Vannacci in maggioranza dopo questa rottura in aula”. Così il deputato democratico Claudio Mancini a margine delle votazioni del decreto Ucraina alla Camera.
11 febbraio, 2026 • 17:20