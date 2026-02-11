R o m a , 1 1 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ M e l o n i s p i e g h i s e a c c e t t a i v o t i d i f i d u c i a d i V a n n a c c i . O g g i i n a u l a i 3 d e p u t a t i d i F u t u r o N a z i o n a l e h a n n o p r e s e n t a t o e v o t a t o 3 o d g c o n t r o i l p a r e r e d e l g o v e r n o . U n a e v i d e n t e r o t t u r a d e l l a m a g g i o r a n z a s u u n p u n t o c r u c i a l e d e l l a p o l i t i c a e s t e r a . I l g o v e r n o d e v e c h i a r i r e s e c o n s i d e r a V a n n a c c i i n m a g g i o r a n z a d o p o q u e s t a r o t t u r a i n a u l a ” . C o s ì i l d e p u t a t o d e m o c r a t i c o C l a u d i o M a n c i n i a m a r g i n e d e l l e v o t a z i o n i d e l d e c r e t o U c r a i n a a l l a C a m e r a .