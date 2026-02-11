R o m a , 1 1 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ C o m e a v e v o p r e v i s t o i e r i , i l g i o c h e t t o p a r l a m e n t a r e d i p o r r e l a f i d u c i a s u l d e c r e t o U c r a i n a h a c o n s e n t i t o a i v a n n a c c i a n i d i v o t a r e n o a l p r o v v e d i m e n t o m a d i v o t a r e a f a v o r e d e l l a f i d u c i a a l g o v e r n o M e l o n i . I n p r a t i c a , h a n n o l a s c i a t o u n a p o r t a a p e r t a a l l ’ i n g r e s s o d e i p u t i n i a n i i n m a g g i o r a n z a , a l t r o c h e d i m o s t r a z i o n e d i m a g g i o r e r e s p o n s a b i l i t à c o m e h a d e t t o i e r i C r o s e t t o . U n f a t t o i n e d i t o , v i s t o c h e d a o g g i i n m a g g i o r a n z a c ’ è c h i s i d i s t i n g u e e v o t a c o n t r o a l s o s t e g n o a l l ’ U c r a i n a , c h e è u n t e m a c r u c i a l e p e r l a p o l i t i c a e s t e r a d i u n P a e s e . U n c o l p o a l l a c r e d i b i l i t à i n t e r n a z i o n a l e d e l l ’ I t a l i a e u n a c r e p a n e l l a t e n u t a d e l g o v e r n o M e l o n i , v i s t o c h e o r a S a l v i n i f a r à l a g a r a a e s s e r e p i ù v a n n a c c i a n o d i V a n n a c c i s t e s s o , c o n t u t t o c i ò c h e c o m p o r t a ” . L o a f f e r m a i l s e g r e t a r i o d i P i ù E u r o p a R i c c a r d o M a g i .