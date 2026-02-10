R o m a , 1 0 f e b . ( A d n k r o n o s ) - I l G o v e r n o , c o n i l m i n i s t r o d e l l a D i f e s a , G u i d o C r o s e t t o , h a p o s t o l a q u e s t i o n e d i f i d u c i a , s u l d e c r e t o l e g g e c o n t e n e n t e d i s p o s i z i o n i u r g e n t i p e r l a p r o r o g a d e l l ’ a u t o r i z z a z i o n e a l l a c e s s i o n e d i m e z z i , m a t e r i a l i e d e q u i p a g g i a m e n t i m i l i t a r i i n f a v o r e d e l l e a u t o r i t à g o v e r n a t i v e d e l l ’ U c r a i n a , p e r i l r i n n o v o d e i p e r m e s s i d i s o g g i o r n o i n p o s s e s s o d i c i t t a d i n i u c r a i n i , n o n c h é p e r l a s i c u r e z z a d e i g i o r n a l i s t i f r e e l a n c e . I l p r o v v e d i m e n t o , c h e d o v r à p a s s a r e a l l ' e s a m e d e l S e n a t o , v a c o n v e r t i t o i n l e g g e e n t r o i l 2 m a r z o .