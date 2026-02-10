Roma, 10 feb. (Adnkronos) - Il Governo, con il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha posto la questione di fiducia, sul decreto legge contenente disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance. Il provvedimento, che dovrà passare all'esame del Senato, va convertito in legge entro il 2 marzo.
**Dl Ucraina: Governo pone fiducia alla Camera**
10 febbraio, 2026 • 13:10