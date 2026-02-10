R o m a , 1 0 f e b . ( A d n k r o n o s ) - D i c h i a r a z i o n i d i v o t o d o m a n i d a l l e 1 1 . 5 0 , c h i a m a a l l e 1 3 . 3 0 . L o h a d e c i s o l a C o n f e r e n z a d e i C a p i g r u p p o d e l l a C a m e r a , d o p o l a d e c i s i o n e d e l G o v e r n o d i p o r r e l a f i d u c i a s u l d e c r e t o l e g g e c o n t e n e n t e d i s p o s i z i o n i u r g e n t i p e r l a p r o r o g a d e l l ’ a u t o r i z z a z i o n e a l l a c e s s i o n e d i m e z z i , m a t e r i a l i e d e q u i p a g g i a m e n t i m i l i t a r i i n f a v o r e d e l l e a u t o r i t à g o v e r n a t i v e d e l l ’ U c r a i n a , p e r i l r i n n o v o d e i p e r m e s s i d i s o g g i o r n o i n p o s s e s s o d i c i t t a d i n i u c r a i n i , n o n c h é p e r l a s i c u r e z z a d e i g i o r n a l i s t i f r e e l a n c e . D a l l e 1 6 . 4 5 i l p r o s i e g u o d e l l ' e s a m e d e l p r o v v e d i m e n t o .