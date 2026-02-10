R o m a , 1 0 f e b ( A d n k r o n o s ) - " P o r r e l a f i d u c i a n o n e ' u n m o d o d i s c a p p a r e " , m a " o b b l i g a t u t t i i r a p p r e s e n t a n t i d e l l a m a g g i o r a n z a a d i r e s e c o n t i n u a n o a d a p p o g g i a r e " . L o h a d e t t o G u i d o C r o s e t t o i n a u l a a l l a C a m e r a r e p l i c a n d o a g l i i n t e r v e n t i d e i d e p u t a t i s u l l a f i d u c i a a l D l U c r a i n a . P o r r e l a f i d u c i a " e ' u n a t t o s e r i o d i p o s i z i o n a m e n t o p o l i t i c o d e l l a m a g g i o r a n z a e l a s e r i e t à d e l l ' a t t o è f i s i c a m e n t e r a p p r e s e n t a t a d a l l a m i a p r e s e n z a " , h a s o t t o l i n e a t o i l m i n i s t r o d e l l a D i f e s a a g g i u n g e n d o : " L a m o t i v a z i o n e r e a l e d e l l a d e c i s i o n e d e l g o v e r n o n o n e ' u n m o d o d i s c a p p a r e d a u n a c r i s i i n t e r n a m a s e m m a i d i e v i d e n z i a r l a a n c o r a d i p i ù " .