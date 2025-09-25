R o m a , 2 5 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ U n a n u o v a i n u t i l e t r o v a t a p r o p a g a n d i s t i c a d i u n g o v e r n o c h e n o n h a m a i a v u t o u n a v i s i o n e s u l l o s v i l u p p o d e l M e z z o g i o r n o , m a s i è d i m o s t r a t o c a p a c e d i u n g r a n d e a c c a n i m e n t o v e r s o i l S u d , c o m e l ’ A u t o n o m i a d i f f e r e n z i a t a t e s t i m o n i a . N a s c e i l D i p a r t i m e n t o p e r i l S u d , i s t i t u i t o p r e s s o l a P r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o , e m u o r e l a S t r u t t u r a d i M i s s i o n e Z e s , g i à a l c e n t r o d i u n a c a o t i c a r i m o d u l a z i o n e s e n z a f o n d i a g g i u n t i v i c h e h a p e n a l i z z a t o l e i m p r e s e " . C o s ì l a s e n a t r i c e d e l P d V a l e r i a V a l e n t e . I n q u e s t o m o d o " s i a c c o n t e n t a s o l o i l s o t t o s e g r e t a r i o S b a r r a e s i a p p a g a l a p u l s i o n e a c c e n t r a t r i c e d i P a l a z z o C h i g i . A n c o r a u n a v o l t a u n a v i s i o n e m i o p e e p u n i t i v a v e r s o i l M e z z o g i o r n o , c h e p e r a l t r o s i r e a l i z z a c o n i l s o l i t o m e t o d o o p a c o , c o n u n e m e n d a m e n t o a l D l t e r r a d e i f u o c h i , a r i p r o v a c h e , f o r s e , u n p o ’ d i s c r u p o l o l o h a p u r e l a m a g g i o r a n z a s u l l a b o n t à d i q u e s t a o p e r a z i o n e ” , c o n c l u d e .