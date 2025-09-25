R o m a , 2 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ Q u e s t o d e c r e t o n o n r i s o l v e i p r o b l e m i d e l l a T e r r a d e i f u o c h i e n e a n c h e q u e l l i , a n n o s i , d e l l a g e s t i o n e d e i r i f i u t i n e l n o s t r o p a e s e . B a s t a s s e r o s o l o n u o v i r e a t i e n u o v e p e n e , c o m e p e n s a u n g o v e r n o c h e n o n s a f a r e a l t r o c o m e q u e s t o , i n I t a l i a n o n e s i s t e r e b b e r o p i ù p r o b l e m i . S e r v i r e b b e r o i n v e c e p i ù t e r m o v a l o r i z z a t o r i e m e n o s o l d i d e i c o n t r i b u e n t i u t i l i z z a t i p e r m a n d a r e i n o s t r i r i f i u t i a l l ’ e s t e r o ” . C o s ì i l s e n a t o r e d i I t a l i a V i v a I v a n S c a l f a r o t t o , c a p o g r u p p o i n c o m m i s s i o n e G i u s t i z i a a l S e n a t o , a n n u n c i a n d o i l v o t o c o n t r a r i o a l l a f i d u c i a s u l d e c r e t o T e r r a d e i f u o c h i . “ È u n d e c r e t o d a r e s p i n g e r e a n c h e d a l p u n t o d i v i s t a p r o c e d u r a l e . A r r i v a l ’ e n n e s i m a f i d u c i a p e r u n p r o v v e d i m e n t o c h e n o n h a n e s s u n c r i t e r i o d i n e c e s s i t à e d i u r g e n z a . P e r d e c r e t o i s t i t u i a m o u n d i p a r t i m e n t o c o n 6 0 d i p e n d e n t i d a 7 m i l i o n i a l l ’ a n n o , u n a c o s a i n a u d i t a , t a n t o p i ù s e f a t t a p e r u n a p u r a q u e s t i o n e d i p o l t r o n e . C o s ì s a n c i a m o i l f u n e r a l e d e l l a d e m o c r a z i a p a r l a m e n t a r e , p e r c h é c o n u n d e c r e t o c h e s c a d e t r a 7 g i o r n i l a v o r a t i v i , l ’ a l t r a C a m e r a n o n a v r à n e m m e n o i l t e m p o p e r a v e r e u n a c o n o s c e n z a s u p e r f i c i a l e d e l l a m a t e r i a . U n a s i t u a z i o n e i n c u i s i è m e s s o i l g o v e r n o , a p p r o v a n d o u n d e c r e t o n o n u r g e n t e , a l l a c h e t i c h e l l a , i n s p i e g a b i l m e n t e l ’ 8 d i a g o s t o ” , c o n c l u d e .