R o m a , 2 5 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ E s p r i m o p r o f o n d a r i c o n o s c e n z a p e r l ’ e n n e s i m a p r o v a d i c o r a g g i o e c o n c r e t e z z a d e l g o v e r n o M e l o n i . P e r m o l t i l a t e r r a d e i f u o c h i è s o l o u n ’ e s p r e s s i o n e g e o g r a f i c a , m a p e r c h i v i e n e d a q u e i t e r r i t o r i è u n a f e r i t a a n c o r a a p e r t a c h e l e s i n i s t r e n o n s o n o r i u s c i t e a g u a r i r e e c h e n o i s i a m o r i u s c i t i a c a u t e r i z z a r e . U n a t e r r a d i v e l e n i e f u m i t o s s i c i c h e c o m p r e n d e o l t r e 9 0 c o m u n i e c i r c a 3 m i l i o n i d i c i t t a d i n i c a m p a n i . L a p a t t u m i e r a d ’ E u r o p a , i l p i ù g r a n d e a v v e l e n a m e n t o d i m a s s a d e l m o n d o o c c i d e n t a l e . Q u e s t o e s e c u t i v o n o n i n d i e t r e g g i a e , c o n l ’ i n s e d i a m e n t o d i u n c o r a g g i o s o c o m m i s s a r i o s t r a o r d i n a r i o , s i è a r r i v a t i a l l a r i m o z i o n e d i d e c i n e d i t o n n e l l a t e d i r i f i u t i p e r i c o l o s i " . L o d i c h i a r a i n a u l a i l s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a S e r g i o R a s t r e l l i , s e g r e t a r i o d e l l a c o m m i s s i o n e G i u s t i z i a a P a l a z z o M a d a m a . " I l g o v e r n o M e l o n i r i m e t t e a l c e n t r o d e l l ’ a z i o n e p o l i t i c a q u e s t o s c e m p i o t o r m e n t a t o , c o n b o n i f i c h e , m e s s e i n s i c u r e z z a e d i n a s p r i m e n t o d e l l e p e n e p e r c h i s i m a c c h i a d i q u e s t i r e a t i . S t a n z i a m o 6 0 m i l i o n i d i e u r o p e r i l r i p r i s t i n o d e i t e r r i t o r i c o m p r o m e s s i . P a r l i a m o d i u n d e c r e t o l e g g e c o m p o s t o d a 1 2 a r t i c o l i , 1 2 s c u d i s c i a t e c o n t r o l e a m m i n i s t r a z i o n i d i s i n i s t r a c h e i n 2 0 a n n i n o n s o n o r i u s c i t e a r i s o l v e r e i l p r o b l e m a e c o n t r o l a c r i m i n a l i t à . D o d i c i p a s s i i n a v a n t i p e r i l r i s c a t t o d i q u e s t a t e r r a ” , c o n c l u d e .