Roma, 25 set.-(Adnkronos) - "Con il decreto Terra dei fuochi introduciamo più regole a tutela dellambiente, intervenendo su chi veramente provoca eventi dannosi. Previsto linasprimento delle pene per chi opera nella gestione dei rifiuti senza autorizzazione; maggiori controlli e strumenti di sostegno alle comunità colpite dai disastri ambientali; listituzione di un Fondo per le bonifiche e la rimozione rifiuti, al quale questanno saranno destinati già 15 milioni. Con la sinistra, la Regione Campania è stata vessata dalla malagestione e da allarmismi che hanno causato miliardi di perdite per le nostre aziende. Negli ultimi 30 anni abbiamo raggiunto 5 milioni di tonnellate di ecoballe di rifiuti per una totale assenza di politica per il settore". Così il senatore campano della Lega Gianluca Cantalamessa. "Roberto Fico ha già detto che chiuderà i termovalorizzatori in Campania: ci chiediamo, secondo la visione del centrosinistra, cosa dovrebbero fare i cittadini dei rifiuti, forse mangiarli? Alle chiacchiere la Lega preferisce i fatti, dunque bene lapprovazione di questo provvedimento", conclude.