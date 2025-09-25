R o m a , 2 5 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " C o n i l d e c r e t o T e r r a d e i f u o c h i i n t r o d u c i a m o p i ù r e g o l e a t u t e l a d e l l ’ a m b i e n t e , i n t e r v e n e n d o s u c h i v e r a m e n t e p r o v o c a e v e n t i d a n n o s i . P r e v i s t o l ’ i n a s p r i m e n t o d e l l e p e n e p e r c h i o p e r a n e l l a g e s t i o n e d e i r i f i u t i s e n z a a u t o r i z z a z i o n e ; m a g g i o r i c o n t r o l l i e s t r u m e n t i d i s o s t e g n o a l l e c o m u n i t à c o l p i t e d a i d i s a s t r i a m b i e n t a l i ; l ’ i s t i t u z i o n e d i u n F o n d o p e r l e b o n i f i c h e e l a r i m o z i o n e r i f i u t i , a l q u a l e q u e s t ’ a n n o s a r a n n o d e s t i n a t i g i à 1 5 m i l i o n i . C o n l a s i n i s t r a , l a R e g i o n e C a m p a n i a è s t a t a v e s s a t a d a l l a m a l a g e s t i o n e e d a a l l a r m i s m i c h e h a n n o c a u s a t o m i l i a r d i d i p e r d i t e p e r l e n o s t r e a z i e n d e . N e g l i u l t i m i 3 0 a n n i a b b i a m o r a g g i u n t o 5 m i l i o n i d i t o n n e l l a t e d i e c o b a l l e d i r i f i u t i p e r u n a t o t a l e a s s e n z a d i p o l i t i c a p e r i l s e t t o r e " . C o s ì i l s e n a t o r e c a m p a n o d e l l a L e g a G i a n l u c a C a n t a l a m e s s a . " R o b e r t o F i c o h a g i à d e t t o c h e c h i u d e r à i t e r m o v a l o r i z z a t o r i i n C a m p a n i a : c i c h i e d i a m o , s e c o n d o l a v i s i o n e d e l c e n t r o s i n i s t r a , c o s a d o v r e b b e r o f a r e i c i t t a d i n i d e i r i f i u t i , f o r s e m a n g i a r l i ? A l l e c h i a c c h i e r e l a L e g a p r e f e r i s c e i f a t t i , d u n q u e b e n e l ’ a p p r o v a z i o n e d i q u e s t o p r o v v e d i m e n t o " , c o n c l u d e .