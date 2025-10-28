Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Il decreto Maturità segna un cambio di passo importante: restituisce serietà a un momento simbolico della vita scolastica e rafforza il legame tra scuola, famiglia e società. Dopo anni di incertezze e riforme parziali, si torna a un esame che misura davvero la preparazione dei ragazzi e riconosce il valore dellimpegno". Così Immacolata Concetta Zurzolo, deputata di Fratelli dItalia, intervenendo sul provvedimento approvato oggi alla Camera. "La scuola prosegue non può essere un luogo dove tutto si equivale: deve insegnare a crescere, a confrontarsi, a meritare i risultati. Con questa riforma si rafforza il principio del merito, ma anche lidea che ogni percorso, dal liceo agli istituti tecnici e professionali, ha pari dignità e pari valore per il futuro del Paese. Importante anche lattenzione riservata alla formazione tecnica e agli Its Academy, che diventano un ponte reale tra i banchi e il mondo del lavoro". "È così che si costruisce una scuola capace di dare prospettive concrete ai giovani e risposte alle imprese. Questa è la direzione che Fratelli dItalia ha sempre indicato: una scuola che forma cittadini responsabili, che riconosce limpegno, che orienta senza discriminare. Una scuola che restituisce fiducia ai ragazzi e allItalia intera", conclude.