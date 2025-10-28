R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l D l M a t u r i t à è u n p r o v v e d i m e n t o d i g r a n d e r i l i e v o , c h e r i s p o n d e a l l ’ e s i g e n z a d i r e s t i t u i r e a l l a m a t u r i t à l a s u a p i e n a a u t o r e v o l e z z a , o f f r e n d o a s t u d e n t i , f a m i g l i e e d o c e n t i r e g o l e c h i a r e e s t a b i l i . L ’ e s a m e n o n è s o l o u n a v e r i f i c a , m a u n r i t o d i p a s s a g g i o e u n m o m e n t o i n c u i l a s c u o l a m i s u r a s é s t e s s a e i l P a e s e i n v e s t e s u l p r o p r i o f u t u r o " . C o s ì R o s a r i a T a s s i n a r i , d e p u t a t a e c a p o g r u p p o d i F o r z a I t a l i a i n c o m m i s s i o n e C u l t u r a d e l l a C a m e r a , i n t e r v e n e n d o i n A u l a i n d i c h i a r a z i o n e d i v o t o . " D i p a r t i c o l a r e i m p o r t a n z a – p r o s e g u e – è i l r i c o n o s c i m e n t o d e l r u o l o d e g l i i s t i t u t i t e c n i c i , p r o f e s s i o n a l i e d e g l i I t s A c a d e m y d e l M a d e i n I t a l y , c h e e n t r a n o a p i e n o t i t o l o n e l s i s t e m a e d u c a t i v o n a z i o n a l e . È u n p a s s o a v a n t i d e c i s i v o v e r s o u n a s c u o l a c a p a c e d i d i a l o g a r e c o n i l m o n d o d e l l a v o r o , c o s t r u e n d o c o m p e t e n z e r e a l i e p e r c o r s i f o r m a t i v i i n t e g r a t i c o n l e e s i g e n z e p r o d u t t i v e d e l P a e s e . I n q u e s t o s e n s o , l a r i f o r m a d e l l ’ e s a m e d i S t a t o n o n è u n f a t t o t e c n i c o , m a u n s e g n a l e p o l i t i c o e c u l t u r a l e : r i a f f e r m a c h e l a s c u o l a è u n b e n e c o m u n e , u n o s t r u m e n t o d i m o b i l i t à s o c i a l e , u n a l e v a d i s v i l u p p o " . " L a n a s c i t a d e l l a F o n d a z i o n e ‘ I m p r e s e e C o m p e t e n z e p e r i l M a d e i n I t a l y ’ r a p p r e s e n t a u n t a s s e l l o f o n d a m e n t a l e p e r p r o m u o v e r e c o l l a b o r a z i o n i t r a i m p r e s e e i s t i t u z i o n i s c o l a s t i c h e , f a v o r e n d o l ’ o r i e n t a m e n t o e l ’ i n s e r i m e n t o d e i g i o v a n i n e l m o n d o p r o d u t t i v o . L a r i f o r m a i n c a r n a l a v i s i o n e d i F o r z a I t a l i a : u n a s c u o l a c h e v a l o r i z z a i l m e r i t o , p r e m i a l ’ i m p e g n o , r i c o n o s c e l a l i b e r t à d i s c e l t a e g a r a n t i s c e p a r i d i g n i t à a t u t t i i p e r c o r s i , l i c e a l i , t e c n i c i e p r o f e s s i o n a l i . È u n a s c u o l a c h e e d u c a a l l a r e s p o n s a b i l i t à , c h e o r i e n t a s e n z a p e n a l i z z a r e e c h e p r e p a r a c i t t a d i n i e l a v o r a t o r i c o m p e t e n t i . C o n q u e s t a r i f o r m a i n v e s t i a m o s u l f u t u r o d e i n o s t r i r a g a z z i e s u l l ’ I t a l i a c h e v o g l i a m o : p i ù l i b e r a , p i ù m o d e r n a e p i ù c o e s a " , c o n c l u d e .