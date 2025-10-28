R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I t a n t i m i c r o i n t e r v e n t i c h e a v e t e m e s s o i n c a m p o i n q u e s t i a n n i n e l l ’ a m b i t o s c u o l a , m e s s i i n s i e m e s a r e b b e r o s t a t i u n a r i f o r m a c h e n o n a v r e s t e r e t t o p e r l e p r o t e s t e c h e n e s a r e b b e r o s c a t u r i t e e q u i n d i a v e t e p r e f e r i t o f a r e t a n t i p i c c o l i p a s s i i n d i e t r o . Q u e s t o g o v e r n o h a u n a v i s i o n e p a s s a t i s t a e n o s t a l g i c a , s e m b r a u n a n z i a n o r e a z i o n a r i o c h e p a r l a d e i b e i t e m p i a n d a t i " . C o s ì E l i s a b e t t a P i c c o l o t t i d i A l l e a n z a V e r d i S i n i s t r a i n t e r v e n e n d o a l l a C a m e r a , n e l c o r s o d e l l e d i c h i a r a z i o n i d i v o t o f i n a l i s u l d l M a t u r i t à . " L a c o n v i n z i o n e c h e i l p a s s a t o - p r o s e g u e - s i a m i g l i o r e d e l p r e s e n t e e d e l f u t u r o è s e m p l i c e m e n t e s b a g l i a t a . I g i o v a n i n o n v i p i a c c i o n o e v i s p a v e n t a n o . V i s p a v e n t a l a l o r o v i t a l i t à e l a p o s s i b i l i t à d i m o b i l i t à s o c i a l e . N e l l a v o s t r a v i s i o n e c l a s s i s t a c h i n a s c e p o v e r o d e v e r i m a n e r e p o v e r o . N e l l e v o s t r e m i s u r e c i s o n o s o l o s e g n i ' m e n o ' , l ' u n i c o s e g n o ' p i ù ' è q u e l l o p e r i l f i n a n z i a m e n t o d e l l a s c u o l a p r i v a t a , è s c a n d a l o s o e a n t i c o s t i t u z i o n a l e " . " P e r q u e s t o s t i a m o r a c c o g l i e n d o l e f i r m e p e r l a n o s t r a p r o p o s t a d i l e g g e a l f i n e d i r i d u r r e a m a s s i m o 2 0 g l i a l u n n i p e r c l a s s e . S o l o u n ' e d u c a z i o n e d i q u a l i t à g a r a n t i s c e l a c r e s c i t a p e r s o n a l e d e l l e g i o v a n i g e n e r a z i o n i " , c o n c l u d e .