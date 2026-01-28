R o m a , 2 8 g e n ( A d n k r o n o s ) - L a c o m m i s s i o n e A f f a r i c o s t i t u z i o n a l i d e l l a C a m e r a h a v o t a t o i l m a n d a t o a l r e l a t o r e , R i c c a r d o D e C o r a t o ( F d I ) , p e r i l d e c r e t o e l e z i o n i e r e f e r e n d u m . I l p r o v v e d i m e n t o è a t t e s o i n a u l a d a l u n e d ì . L a c o m m i s s i o n e h a a p p r o v a t o l ' e m e n d a m e n t o S b a r d e l l a ( F d i ) p e r a b b a s s a r e d a l 5 0 a l 4 0 % l a s o g l i a d e l l ' a f f l u e n z a n e i c o m u n i f i n o a 1 5 m i l a a b i t a n t i , i n c a s o d i l i s t a u n i c a , p e r c h è s i a v a l i d a l ' e l e z i o n e a s i n d a c o .