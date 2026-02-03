R o m a , 3 f e b ( A d n k r o n o s ) - " I l G o v e r n o h a s c e l t o a n c o r a u n a v o l t a d i i m p e d i r e a c i n q u e m i l i o n i d i f u o r i s e d e d i v o t a r e . È u n a d e c i s i o n e p o l i t i c a c h i a r a : e s c l u d e r e u n a p a r t e d e l P a e s e d a l v o t o " . L o h a d i c h i a r a t o i n a u l a a l l a C a m e r a P a o l o C i a n i , d e p u t a t o e s e g r e t a r i o d i D e m o s , s u l D l e l e z i o n i . " L a r i c h i e s t a e s p r e s s a d a l l ’ e m e n d a m e n t o M a d i a p r e s e n t a t o a l l a C a m e r a e r a s e m p l i c e e d i b u o n s e n s o : p e r m e t t e r e a c h i s t u d i a o l a v o r a o s i c u r a l o n t a n o d a l p r o p r i o c o m u n e d i r e s i d e n z a d i v o t a r e d o v e v i v e . L a m a g g i o r a n z a l i h a b o c c i a t i - h a a g g i u n t o C i a n i - a s s u m e n d o s i l a r e s p o n s a b i l i t à p o l i t i c a d i o s t a c o l a r e l a p a r t e c i p a z i o n e d e m o c r a t i c a d i m i l i o n i d i p e r s o n e . È u n a s c e l t a p o l i t i c a c o n u n i m p a t t o s i g n i f i c a t i v o s i a s u l l a n o s t r a d e m o c r a z i a c h e p e r l e t a s c h e d e g l i i t a l i a n i : m i l i o n i d i g i o v a n i , s t u d e n t i , l a v o r a t o r i , d o v r a n n o s c e g l i e r e s e e s e r c i t a r e i l p r o p r i o d i r i t t o d i v o t o s p e n d e n d o c e n t i n a i a d i e u r o p e r t o r n a r e n e l p r o p r i o c o m u n e d i r e s i d e n z a , o p p u r e n o n v o t a r e . I l m e s s a g g i o d e l l a m a g g i o r a n z a è c h i a r o : p a r t e c i p a s o l o c h i p u ò p e r m e t t e r s e l o . E d è u n m e s s a g g i o s b a g l i a t o ” . “ E a l l o r a - h a p r o s e g u i t o C i a n i - q u e g l i s t e s s i p a r t i t i d i m a g g i o r a n z a c h e o g g i h a n n o b o c c i a t o c o n d e l l e s c u s e l ’ e m e n d a m e n t o , c e d a n o i l o r o p o s t i d a r a p p r e s e n t a n t i d i l i s t a a q u e i m i l i o n i d i f u o r i s e d e c h e n o n p o t r a n n o v o t a r e a c a u s a l o r o . D i m o s t r i n o d a v v e r o q u a n t o t e n g o n o a i d i r i t t i d e i c i t t a d i n i " .