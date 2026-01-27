R o m a , 2 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " E ’ s t a t o d i c h i a r a t o i n a m m i s s i b i l e n o s t r o e m e n d a m e n t o a l l ’ a r t i c o l o 1 d e l D l r e f e r e n d u m s u l d i v i e t o d u r a n t e l e c a m p a g n e r e f e r e n d a r i e o e l e t t o r a l i d i p u b b l i c a r e c o n t e n u t i p r o d o t t i m e d i a n t e i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . N a t u r a l m e n t e s t i a m o g i à p r e p a r a n d o i l r i c o r s o , e ’ g r a v e c h e n o n c i v e n g a c o n s e n t i t o d i d i s c u t e r e u n t e s t o a t t i n e n t e a l l a m a t e r i a e l e t t o r a l e e t e s o a p r e v e n i r e l ’ a l t e r a z i o n e o l a m a n i p o l a z i o n e d e l l e c a m p a g n e e d i g a r a n t i r n e c o r r e t t e z z a i n f o r m a t i v a e t r a s p a r e n z a , c o n f i d i a m o p e r t a n t o n e l l a p i ù a m p i a c o n v e r g e n z a d a p a r t e d e g l i a l t r i g r u p p i ” . L o r e n d o n o n o t o i d e p u t a t i F i l i b e r t o Z a r a t t i ( A v s ) , S i m o n a B o n a f è ( P d ) , A l f o n s o C o l u c c i ( M 5 S ) e R i c c a r d o M a g i ( P i ù E u r o p a ) .