R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - V a l o r i z z a r e i l u o g h i d i c u r a p e r i d i s t u r b i m e n t a l i , r i p e n s a n d o l i p e r r e n d e r l i p i ù a d a t t i a l l e a t t i v i t à a s s i s t e n z i a l i o f f e r t e , m e t t e n d o s e m p r e a l c e n t r o l e p e r s o n e c h e l i v i v o n o , s i a n o p a z i e n t i , c a r e g i v e r o o p e r a t o r i s a n i t a r i . E ' l ' o b i e t t i v o d i ' C o l o r i a m o i l u o g h i d e l l a s a l u t e d e l c e r v e l l o ' , l ' i n i z i a t i v a d i L u n d b e c k I t a l i a p a r t i t a a f e b b r a i o 2 0 2 4 a M i l a n o c o n l ' o b i e t t i v o d i p e r c o r r e r e t u t t o l o S t i v a l e , c h e è r e c e n t e m e n t e a p p r o d a t a a S a l e r n o e d e b u t t a o g g i a B a r i c o n i l r i n n o v a m e n t o d e l l a S a l a m u l t i f u n z i o n a l e d e l D i p a r t i m e n t o d i S a l u t e m e n t a l e d e l l ’ A s l . L ' i n a u g u r a z i o n e s i è s v o l t a i n o c c a s i o n e d e l l ' e v e n t o d i a p e r t u r a d e l C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i p s i c h i a t r i a ( S i p ) , i n p r o g r a m m a f i n o a l l ' 8 n o v e m b r e n e l c a p o l u o g o p u g l i e s e . I n I t a l i a s o l o i l 9 % d i 9 m i l i o n i d i p e r s o n e c o n d i s t u r b i m e n t a l i r i c e v e a s s i s t e n z a d a i D i p a r t i m e n t i d i S a l u t e m e n t a l e , r i p o r t a u n a n o t a . T r a l e r a g i o n i s p i c c a n o i l d i f f i c o l t o s o a c c e s s o a l s e r v i z i o e l o s t i g m a c h e a n c o r a o g g i c o l p i s c e q u e s t e p e r s o n e . C h i r i e s c e a d a c c e d e r e a l l ' o f f e r t a s a n i t a r i a , p e r ò , s p e s s o v i e n e a c c o l t o i n s t r u t t u r e c h e n o n r i f l e t t o n o l ' i m p o r t a n z a d e l p e r c o r s o d i c u r a c h e v i s i c o m p i e . " I d a t i e p i d e m i o l o g i c i p i ù r e c e n t i c o n f e r m a n o u n a u m e n t o c o s t a n t e d e i d i s t u r b i p s i c o p a t o l o g i c i , s o p r a t t u t t o t r a i g i o v a n i , l e d o n n e e l e p e r s o n e p i ù f r a g i l i d a l p u n t o d i v i s t a s o c i o e c o n o m i c o - a f f e r m a G u i d o D i S c i a s c i o , d i r e t t o r e d e l D i p a r t i m e n t o d i S a l u t e m e n t a l e d e l l ' A s l d i B a r i - V e d i a m o o g n i g i o r n o q u a n t o s i a i m p o r t a n t e d i s p o r r e d i l u o g h i d i c u r a p e r q u e s t e p e r s o n e c h e s i a n o i l p i ù p o s s i b i l e a c c o g l i e n t i , i n c l u s i v i e c a p a c i d i s t i m o l a r e r e l a z i o n i p o s i t i v e t r a p a z i e n t i e o p e r a t o r i d e l l a s a l u t e m e n t a l e " . I l p r o g e t t o d i v e n t a " u n a r i s p o s t a c o n c r e t a a q u e s t o b i s o g n o : r e n d e r e i s e r v i z i d i s a l u t e m e n t a l e p i ù c o n f o r t e v o l i e f u n z i o n a l i , i n r a g i o n e d e l l e a t t i v i t à a s s i s t e n z i a l i c h e q u o t i d i a n a m e n t e o f f r o n o a i p r o p r i u t e n t i " . " I n u n a c i t t à c o m e B a r i , p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r l ' i n t e r a P u g l i a - o s s e r v a D i S c i a s c i o - i l D i p a r t i m e n t o d i S a l u t e m e n t a l e e i C s m a f f r o n t a n o o g n i g i o r n o u n a c r e s c e n t e d o m a n d a d i a s s i s t e n z a l e g a t a a l d i s a g i o p s i c h i c o . E c c o p e r c h é r i d i s e g n a r e e a b b e l l i r e q u e s t i s p a z i è u n f o r t e s e g n a l e d i a t t e n z i o n e e v i c i n a n z a , e s i g n i f i c a i n u l t i m a a n a l i s i r e s t i t u i r e v a l o r e a i l u o g h i d e l l a c u r a , p o r r e a l c e n t r o l e p e r s o n e e r a f f o r z a r e i l l e g a m e t r a c o m u n i t à , o p e r a t o r i , p a z i e n t i , f a m i l i a r i e c a r e g i v e r " . L ' i n i z i a t i v a " r e s t i t u i s c e c e n t r a l i t à a l t e m a , t r o p p o s p e s s o t r a s c u r a t o , d e l l ' u m a n i z z a z i o n e d e i l u o g h i d i c u r a - c o m m e n t a E l i s a b e t t a V a c c a r e l l a , a s s e s s o r a a l W e l f a r e d e l C o m u n e d i B a r i - O c c u p a r s i c o n a t t e n z i o n e d e g l i s p a z i i n c u i s i c u r a s i g n i f i c a r i d a r e d i g n i t à a l l e p e r s o n e n e l l o r o p e r c o r s o t e r a p e u t i c o . Q u e s t o p r o g e t t o r a p p r e s e n t a u n p a s s o c o n c r e t o v e r s o u n a s a n i t à p i ù a c c o g l i e n t e , v i c i n a e r i s p e t t o s a d e l l ’ e s s e r e u m a n o i n t u t t e l e s u e f r a g i l i t à " . " L a s a l u t e m e n t a l e r i g u a r d a t u t t i n o i - e v i d e n z i a L u i g i F r u s c i o , d i r e t t o r e g e n e r a l e A s l B a r i - C r e d i a m o c h e p r e n d e r s e n e c u r a s i a i m p o r t a n t e q u a n t o l o è p e r l a s a l u t e f i s i c a . P e r q u e s t o n e l l a n o s t r a A s l l a v o r i a m o o g n i g i o r n o p e r c o s t r u i r e p e r c o r s i c o n c r e t i e a c c e s s i b i l i , u n e n d o c o m p e t e n z e c l i n i c h e , o r g a n i z z a t i v e e s o c i a l i . V o g l i a m o g a r a n t i r e r i s p o s t e r a p i d e , p e r c o r s i s u m i s u r a e s e r v i z i v i c i n i a l l e p e r s o n e , s e m p r e r i s p e t t a n d o i d i r i t t i e l a d i g n i t à d i c i a s c u n o . P e r c h é e s s e r e a c c a n t o a c h i h a b i s o g n o n o n è s o l o i l n o s t r o d o v e r e : è i l m o d o i n c u i l a A s l c o s t r u i s c e f i d u c i a e c o m u n i t à , p r o t e g g e n d o i l b e n e s s e r e d i t u t t i " . I l p r o g e t t o - i l l u s t r a n o i p r o m o t o r i - v u o l e r i p e n s a r e g l i s p a z i d e d i c a t i a l l a c u r a d e l l e p e r s o n e c o n m a l a t t i e m e n t a l i , m e t t e n d o a l c e n t r o i l v a l o r e t e r a p e u t i c o d e i l u o g h i . U n a m b i e n t e i d o n e o e a c c o g l i e n t e p u ò i n f a t t i s o s t e n e r e m e g l i o c h i a f f r o n t a u n p e r c o r s o d i c u r a . L ' i n i z i a t i v a p r e v e d e , i n b a s e a i b i s o g n i d e i c e n t r i c o i n v o l t i , p i c c o l i i n t e r v e n t i d i r i s t r u t t u r a z i o n e , n u o v i a r r e d i e l ' i n s t a l l a z i o n e d i o p e r e t r a t t e d a ' P e o p l e i n M i n d ' , c o n c o r s o d i a r t i g r a f i c h e p r o m o s s o d a L u n d b e c k p e r f a v o r i r e , a t t r a v e r s o l ' a r t e , i l s u p e r a m e n t o d i s t i g m a e p r e g i u d i z i . L ' i m p a t t o d e l p r o g e t t o v i e n e m i s u r a t o s c i e n t i f i c a m e n t e , c o n u n ' i n d a g i n e c o n d o t t a p r i m a e d o p o l a t r a s f o r m a z i o n e d e g l i s p a z i , p e r v a l u t a r n e g l i e f f e t t i s u p a z i e n t i e o p e r a t o r i . N e i p r o s s i m i m e s i l ' i n i z i a t i v a r a g g i u n g e r à a l t r i c e n t r i d i s a l u t e m e n t a l e e n e l 2 0 2 6 s i e s t e n d e r à a n c h e a q u e l l i n e u r o l o g i c i , c o n t i n u a n d o a p r o m u o v e r e u n ' i d e a d i c u r a c e n t r a t a s u l l a p e r s o n a . " C r e d i a m o c h e p r o m u o v e r e l a s a l u t e d e l c e r v e l l o , p e r t u t t i e o v u n q u e , s i g n i f i c h i a n c h e c r e a r e l u o g h i d i c u r a c a p a c i d i a c c o g l i e r e l a p e r s o n a p r i m a a n c o r a d e l l a p a t o l o g i a - d i c h i a r a S c i l l a C h i r i z z i , C o m m e r c i a l D i r e c t o r d i L u n d b e c k I t a l i a - G l i s p a z i d e d i c a t i a l l a c u r a n o n s o n o s e m p l i c i a m b i e n t i , m a p a r t e i n t e g r a n t e d e l p e r c o r s o t e r a p e u t i c o : p o s s o n o t r a s m e t t e r e s p e r a n z a , d i g n i t à e a t t e n z i o n e , e l e m e n t i e s s e n z i a l i p e r c h i a f f r o n t a u n a m a l a t t i a m e n t a l e o n e u r o l o g i c a . C o n i l p r o g e t t o ' C o l o r i a m o i l u o g h i d e l l a s a l u t e d e l c e r v e l l o ' v o g l i a m o q u i n d i c o n t r i b u i r e a v a l o r i z z a r e q u e s t i s p a z i p e r r e n d e r l i m a g g i o r m e n t e f u n z i o n a l i e i n l i n e a c o n l e a t t i v i t à a s s i s t e n z i a l i c h e o f f r o n o , p o n e n d o s e m p r e a l c e n t r o l e p e r s o n e : d a i p a z i e n t i a i c a r e g i v e r , f i n o a g l i o p e r a t o r i s a n i t a r i c h e o g n i g i o r n o m e t t o n o a l s e r v i z i o d e g l i a l t r i l a p r o p r i a u m a n i t à e c o m p e t e n z a . S i a m o i n f a t t i c o n v i n t i c h e i n i z i a t i v e c o m e q u e s t a p o s s a n o a v e r e u n i m p a t t o p o s i t i v o s u l f u t u r o d e l l e c o m u n i t à , p r o m u o v e n d o u n a c u l t u r a d e l l a s a l u t e d e l c e r v e l l o f o n d a t a s u l l a b e l l e z z a , s u l l ' a s c o l t o e s u l l a c o l l a b o r a z i o n e v i r t u o s a t r a p u b b l i c o e p r i v a t o " .