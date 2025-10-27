R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " F o r z a I t a l i a h a v o l u t o c o s t r u i r e u n d i p a r t i m e n t o D i s a b i l i t à p a r t e c i p a t o e r a d i c a t o , p e r a s c o l t a r e d a v v e r o c h i v i v e o g n i g i o r n o l e d i f f i c o l t à l e g a t e a l l a d i s a b i l i t à . L a v o r i a m o p e r r a c c o g l i e r e i s t a n z e r e a l i e t r a d u r l e i n l i n e e g u i d a e f f i c a c i , e v i t a n d o a p p r o c c i i d e o l o g i c i o m e r i a n n u n c i . C ’ è b i s o g n o d i u n p a t t o p o l i t i c o c h e m e t t a d a v v e r o a l c e n t r o l a p e r s o n a . E d a q u i , d a q u e s t o c o n f r o n t o , v o g l i a m o f a r n a s c e r e p r o p o s t e c o n c r e t e e s o s t e n i b i l i . P e r c h é t r a t t a r e q u e s t i t e m i c o n s u p e r f i c i a l i t à o d i r e c h e ‘ s i i n v e s t e s u l l a d i s a b i l i t à ’ è u n a b a n a l i z z a z i o n e i n a c c e t t a b i l e : n o n è u n o s l o g a n , è u n a r e s p o n s a b i l i t à c i v i l e " . C o s ì R a f f a e l e N e v i , v i c e c a p o g r u p p o v i c a r i o d i F o r z a I t a l i a , i n t e r v e n e n d o a l c o n v e g n o ' U n p a t t o p e r l a p e r s o n a ' p r o m o s s o d a F I a l l a C a m e r a . " A n c h e p e r q u e s t o s t i a m o p o r t a n d o a v a n t i , u n c i c l o d i i n c o n t r i p e r a f f i n a r e l a n o s t r a p r o p o s t a e r e n d e r e s e m p r e p i ù c r e d i b i l e i l p r o g r a m m a d i g o v e r n o . L ’ a s c o l t o d e l l e f a m i g l i e , d e g l i o p e r a t o r i , d e i t e r r i t o r i è f o n d a m e n t a l e p e r c o s t r u i r e p o l i t i c h e c h e r i s p o n d a n o a i b i s o g n i r e a l i , s o p r a t t u t t o i n u n P a e s e c h e p r e s e n t a p r o f o n d e d i f f e r e n z e r e g i o n a l i n e l l ’ a c c e s s o a i s e r v i z i " , c o n c l u d e .