R o m a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a i n t e r n a z i o n a l e d e l l e p e r s o n e c o n d i s a b i l i t à , l a C a m e r a d e i d e p u t a t i è l i e t a d i o s p i t a r e i l c o n c e r t o d e l g r u p p o ' L a d r i d i c a r r o z z e l l e ' . C o n l a l o r o m u s i c a q u e s t i a r t i s t i t r a s m e t t o n o u n m e s s a g g i o p o t e n t e , m a s o p r a t t u t t o c a r i c o d i s p e r a n z a . A n c h e d i f r o n t e a l l e p r o v e p i ù d u r e , è s e m p r e p o s s i b i l e d o n a r e g i o i a , e m o z i o n e e s o r r i s i . T u t t i h a n n o t a l e n t i c h e m e r i t a n o d i e s s e r e s e m p r e v a l o r i z z a t i . Q u e s t o è u n p r e s u p p o s t o e s s e n z i a l e p e r a s s i c u r a r e l a d i g n i t à e l a p i e n a i n t e g r a z i o n e l a v o r a t i v a e s o c i a l e d i o g n i p e r s o n a " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a , L o r e n z o F o n t a n a , i n o c c a s i o n e d e l c o n c e r t o e v e n t o d e l g r u p p o m u s i c a l e ' L a d r i d i c a r r o z z e l l e ' o r g a n i z z a t o n e l l a s a l a d e l l a r e g i n a d i M o n t e c i t o r i o p e r l a G i o r n a t a i n t e r n a z i o n a l e d e l l e p e r s o n e c o n d i s a b i l i t à . " L ’ I t a l i a - h a r i c o r d a t o F o n t a n a - s i s t a i m p e g n a n d o p e r r a g g i u n g e r e q u e s t o o b i e t t i v o a t t r a v e r s o v a r i p r o v v e d i m e n t i , a d i m o s t r a z i o n e d i q u a n t o s i a a l t a l ’ a t t e n z i o n e d e l n o s t r o P a r l a m e n t o s u q u e s t i t e m i . U n a r e g o l a m e n t a z i o n e r i c c a e s t r u t t u r a t a p e r ò n o n b a s t a . Q u a l s i a s i m i s u r a d i c a r a t t e r e g i u r i d i c o è d e s t i n a t a a r i v e l a r s i i n s u f f i c i e n t e s e n o n è a c c o m p a g n a t a d a u n r a d i c a l e c a m b i o d i m e n t a l i t à . D a q u e s t o p u n t o d i v i s t a , o c c o r r e i n t e n s i f i c a r e g l i s f o r z i v o l t i a t r a s m e t t e r e u n ’ i m m a g i n e d e l l a d i v e r s i t à p r i v a d i q u a l u n q u e c o n n o t a z i o n e n e g a t i v a " . " S i t r a t t a - h a c o n c l u s o F o n t a n a - d i u n d o v e r e i n n a n z i t u t t o p e r l e I s t i t u z i o n i , c h i a m a t e a s e n s i b i l i z z a r e i c i t t a d i n i s u l l ’ i m p o r t a n z a d i r i m u o v e r e a n t i c h i p r e g i u d i z i e d i s u p e r a r e l a p e r c e z i o n e d e l l a d i s a b i l i t à c o m e u n l i m i t e o u n d i f e t t o . A n c h e l a s o c i e t à c i v i l e d e v e e p u ò f a r e l a p r o p r i a p a r t e , c o m e d i m o s t r a n o l e n u m e r o s e r e a l t à c h e o g n i g i o r n o s i a d o p e r a n o i n f a v o r e d e i s o g g e t t i p i ù v u l n e r a b i l i . O g g i , i n p a r t i c o l a r e , d e s i d e r o e s p r i m e r e i l m i o s i n c e r o a p p r e z z a m e n t o n e i c o n f r o n t i d e l l ’ A s s o c i a z i o n e ' G i u s e p p e D o s s e t t i ' , c h e r i n g r a z i o p e r a v e r c o n t r i b u i t o a o r g a n i z z a r e q u e s t o e v e n t o i n s i e m e a l l ’ o n o r e v o l e M a l a v a s i . I l m i o a u s p i c i o è c h e i n i z i a t i v e c o m e q u e s t a c o n t r i b u i s c a n o a c o s t r u i r e u n a s o c i e t à c h e n o n l a s c i i n d i e t r o n e s s u n o " .