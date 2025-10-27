R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ i d e a c h e F o r z a I t a l i a , c o n i s u o i d i p a r t i m e n t i , s i a s e m p r e i n c e s s a n t e m e n t e a l l a v o r o n a s c e d a l l a c o n v i n z i o n e c h e e s s i r a p p r e s e n t i n o i l c u o r e d e l n o s t r o p r o g e t t o p o l i t i c o : i l l u o g o i n c u i d e f i n i r e l a l i n e a , i c o n t e n u t i e l e p r o p o s t e . O g g i , c o n l ’ i n i z i a t i v a d i F i a m m e t t a M o d e n a , a b b i a m o a v u t o u n a t e s t i m o n i a n z a c o n c r e t a d i c o n f r o n t o v e r o , d o v e s i i n c o n t r a n o t a n t e s e n s i b i l i t à e d e s p e r i e n z e " . C o s ì A l e s s a n d r o C a t t a n e o , d e p u t a t o e r e s p o n s a b i l e n a z i o n a l e d e i d i p a r t i m e n t i d i F o r z a I t a l i a , i n t e r v e n e n d o a l c o n v e g n o ' U n p a t t o p e r l a p e r s o n a ' o r g a n i z z a t o d a l d i p a r t i m e n t o D i s a b i l i t à d i F o r z a I t a l i a a l l a C a m e r a . " A v e r e i d i p a r t i m e n t i c o m e l u o g o i n c u i i r e f e r e n t i r e g i o n a l i p o r t a n o l e p r o p r i e e s p e r i e n z e è f o n d a m e n t a l e . C i s o n o r e g i o n i - p r o s e g u e - i n c u i p r e v a l e u n a p p r o c c i o p i ù s u s s i d i a r i o , c o n u n d i a l o g o c o s t a n t e e u n i n c e n t i v o a l l e a s s o c i a z i o n i e a l t e r z o s e t t o r e , e a l t r e d o v e , p e r d i m e n s i o n e o t r a d i z i o n e , l ’ a p p r o c c i o è p i ù c e n t r a l i s t i c o . M a p r o p r i o q u e s t e d i f f e r e n z e c i a r r i c c h i s c o n o , p e r c h é n o i , c o m e F o r z a I t a l i a , n o n d e c i d i a m o c h i u s i n e l l e s t a n z e d i p a r t i t o c o s a f a r e p e r m i g l i o r a r e l a v i t a d e i c i t t a d i n i : n o i a s c o l t i a m o . S i a m o a l l a v i g i l i a d e l l a l e g g e d i b i l a n c i o , u n a l e g g e a t t e n t a e s o b r i a , c h e s i s t e m a i c o n t i m a c h e d e v e a n c h e d a r e r i s p o s t e : u n o d e i s e t t o r i s u c u i s i p u ò a n c o r a i n t e r v e n i r e i n m o d o s i g n i f i c a t i v o è q u e l l o d e l w e l f a r e e d e l l a s a n i t à , d u e a m b i t i s t r e t t a m e n t e c o n n e s s i " . " L ’ I n p s o g g i g e s t i s c e c i r c a 4 0 0 m i l i a r d i d i e u r o : s e p e n s i a m o c h e l a m a n o v r a e c o n o m i c a v a l e 1 8 m i l i a r d i , c a p i a m o l a p o r t a t a d e l t e m a . D i q u e s t i , o l t r e 2 0 0 m i l i a r d i v a n n o a l l e p e n s i o n i , m a a l t r i 1 4 3 m i l i a r d i r i e n t r a n o n e l l a v o c e ' w e l f a r e e a s s i s t e n z a ' . N e g l i u l t i m i v e n t ’ a n n i q u e s t a s p e s a è r a d d o p p i a t a , m a n o n è r a d d o p p i a t a l ’ e f f i c a c i a d e l l a r i s p o s t a . È q u i n d i d o v e r o s o i n t e r r o g a r c i s u c o m e v e n g o n o s p e s e q u e s t e r i s o r s e . D a e x s i n d a c o p o s s o d i r e c h e s p e s s o s i a s s i s t e a u n a s t r a t i f i c a z i o n e d i i n t e r v e n t i : p i o g g i a d i c o n t r i b u t i , a z i o n i s p o r a d i c h e , p o c a p r o g r a m m a z i o n e . N o n è s o l o u n t e m a d i ' m e t t e r c i p i ù s o l d i ' , m a a n c h e e s o p r a t t u t t o d i s p e n d e r l i m e g l i o . S e r v e u n c a m b i o d i m e t o d o : f a r e s i s t e m a , m i g l i o r a r e l ’ e f f i c i e n z a , i n n o v a r e i p r o c e s s i . U n p a r t i t o l i b e r a l e d e v e f a r e p r o p r i o q u e s t o . I l n o s t r o a p p r o c c i o è l i b e r a l e m a a n c h e s o c i a l e , f o n d a t o s u d u e p i l a s t r i : v a l o r i l i b e r a l i e r a d i c i c r i s t i a n e , c h e c i t r a s m e t t o n o i l s e n s o d i c o m u n i t à e d i s o l i d a r i e t à , c o m e i n s e g n a l a d o t t r i n a s o c i a l e d e l l a C h i e s a " , c o n c l u d e .