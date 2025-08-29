R o m a , 2 9 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " C o n p r o f o n d a t r i s t e z z a a p p r e n d o d e l l a s c o m p a r s a d i I d a C o l l u , s t o r i c a r a p p r e s e n t a n t e d e l l ’ E n s , r i f e r i m e n t o p e r i s o r d i i t a l i a n i m a a n c h e m i l i t a n t e d e l n o s t r o p a r t i t o . I l s u o i m p e g n o , r i c o n o s c i u t o a n c h e d a l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , h a s e g n a t o l a n o s t r a c o m u n i t à . L a r i c o r d i a m o i n m o l t e p l i c i m a n i f e s t a z i o n i p r o n t a c o n s c h i e t t e z z a a d i f e n d e r e p r i m a d i t u t t o i d i r i t t i d e i s o r d i e l e l o r o i s t a n z e . L a s c i a u n g r a n v u o t o m a s o p r a t t u t t o g r a n d i i d e e e i n s e g n a m e n t i c h e c o n t i n u e r e m o a p o r t a r e a v a n t i i n o g n i s e d e . C i a o I d a ” . L o a f f e r m a i l v i c e c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a a l l a C a m e r a , A u g u s t a M o n t a r u l i .