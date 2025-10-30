R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t o è u n o s p a z i o d i c o n f r o n t o p e r c e r c a r e d i c a p i r e c o m e a n d a r e a v a n t i d i f r o n t e a u n a t t a c c o d e l l e d e s t r e g l o b a l i a i d i r i t t i L g b t q a + . S i a m o s t a t i a l P r i d e a B u d a p e s t i n U n g h e r i a , u n p a e s e d o v e s i p u ò e s s e r e i n c r i m i n a t i p e r c h è s i o r g a n i z z a u n P r i d e , i l c u i p r e m i e r è s t a t o a p p e n a a c c o l t o a b r a c c i a a p e r t e d a M e l o n i . E ' e v i d e n t e i l f a s c i n o c h e l a d e m o c r a z i a i l l i b e r a l e d i O r b a n s u s c i t i n e g l i e s p o n e n t i d e l g o v e r n o i t a l i a n o " . L o d i c e E l l y S c h l e i n i n t e r v e n e n d o a u n i n c o n t r o a l N a z a r e n o c o n l e a s s o c i a z i o n i L g b t q i a + , o r g a n i z z a t o d a l l ' e u r o d e p u t a t o A l e s s a n d r o Z a n . " I l n o s t r o P a e s e è a l 3 5 e s i m o p o s t o s u 4 2 p a e s i U e p e r i r i c o n o s c i m e n t i d e i d i r i t t i L g b t g a + " , o s s e r v a l a s e g r e t a r i a d e l P d e s e a l m o m e n t o è c o m p l i c a t o i n v e r t i r e l a r o t t a i n P a r l a m e n t o , " c o n q u e s t i n u m e r i è d i f f i c i l e " , s i p u ò p e r ò " p r e p a r a r e u n a s t r a d a e v i n c e n d o l e p r o s s i m e e l e z i o n i , a v e r e i n u m e r i p e r f a r e l e l e g g i c h e v a n n o f a t t e e c h e s o n o l e g g i e u r o p e e . N o i c o n t i n u i a m o b a t t e r c i , a n c h e s e s i a m o m i n o r a n z a , c o n t r o i c r i m i n i d ' o d i o , l ' o m o t r a n s f o b i a , p e r l e a d o z i o n i e i d i r i t t i d e l l e f a m i g l i e o m o g e n i t o r i a l i " .