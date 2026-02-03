R o m a , 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ S o n o p a s s a t i 8 1 a n n i d a q u a n d o c o n d e c r e t o l e g i s l a t i v o v i e n e e s t e s o i l v o t o a l l e d o n n e : e r a i l 1 f e b b r a i o 1 9 4 5 . L a s i l e n z i o s a r e s i s t e n z a d e l l e d o n n e , l a l o r o q u a l i t à , t r o v a v a f i n a l m e n t e v o c e " . C o s ì l ’ e u r o d e p u t a t a d e l P d A l e s s a n d r a M o r e t t i a l l ’ A d n k r o n o s . " U s c i v a n o d a q u e l l e c a s e c h e l e v e d e v a n o c o s t r e t t e e i n v i s i b i l i , c o n s a p e v o l i c h e l a f o r z a d i u n a n a z i o n e è n e l v a l o r e d e l l a p a r t e c i p a z i o n e d i t u t t e e t u t t i . L a l i b e r t à d i s c e g l i e r e f a p a r t e d e l l a n o s t r a d e m o c r a z i a . E p p u r e c ’ è a n c o r a c h i c o m e q u e s t o c o n s i g l i e r e m o d e n e s e , a p p a r t e n e n t e a u n a d e s t r a o s c u r a n t i s t a e b e c e r a , d i c e i l c o n t r a r i o u s a n d o p e r a l t r o a r g o m e n t a z i o n i s u r r e a l i : i l v o t o a l l e d o n n e s a r e b b e u n a m i n a p e r l ’ u n i t à f a m i g l i a r e . C e r t o , l e b a t t a g l i e p e r i l d i v o r z i o e l ’ a b o r t o s o n o f i g l i e d e l l ’ i m p e g n o f e m m i n i s t a i n p o l i t i c a e l ’ u n i t à d i c u i p a r l a a v a n v e r a i l c o n s i g l i e r e C o s t a n t i n o R i g h i R i v a n o n n a s c e d a l l a l i b e r t à e d a l l ’ a m o r e m a d a v i o l e n z e , s o t t o m i s s i o n i e s o p r u s i c h e n u l l a h a n n o a c h e f a r e c o n l a f a m i g l i a " . " U n r i t o r n o a l m e d i o e v o c h e f a r a b b r i v i d i r e , i n f a n g a i l v a l o r e d e l l a n o s t r a c o s t i t u z i o n e e l a m e m o r i a d i c h i p e r e s s a a h a d a t o l a v i t a . D i c e r t o n o n p u ò q u e s t o s i g n o r e r a p p r e s e n t a r e l e i s t i t u z i o n i i t a l i a n e . N e s s u n u o m o m a i p o t r à t o g l i e r c i i l d i r i t t o d i s t r i n g e r e l a s c h e d a e l e t t o r a l e , è i l n o s t r o p a s s a p o r t o p e r l a l i b e r t à ” .