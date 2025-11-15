R o m a , 1 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ I l r a p p o r t o t r a L e o n a r d o e i l B r a s i l e è s t o r i c o e s t r a t e g i c o . A b b i a m o l ’ o r g o g l i o d i a v e r c o n t r i b u i t o , c o n i l p r o g r a m m a A M X , a l l a n a s c i t a d e l l ’ i n d u s t r i a a e r o n a u t i c a b r a s i l i a n a d a c u i s a r e b b e p o i e m e r s a E m b r a e r ” , h a d i c h i a r a t o S t e f a n o P o n t e c o r v o , p r e s i d e n t e d e l c o n s i g l i o d ’ a m m i n i s t r a z i o n e d i L e o n a r d o S . p . A . , i n t e r v e n u t o a l l a c e l e b r a z i o n e d e l l a F e s t a N a z i o n a l e d e l B r a s i l e a P a l a z z o P a m p h i l j , s e d e d e l l ' A m b a s c i a t a d e l B r a s i l e a R o m a . P o n t e c o r v o h a r i c o r d a t o c o m e l a p r e s e n z a i n d u s t r i a l e d e l l ’ a z i e n d a n e l P a e s e s i a o g g i a r t i c o l a t a e c o n s o l i d a t a : “ O p e r i a m o c o n T e l e s p a z i o n e l s e t t o r e d e l l e c o m u n i c a z i o n i s a t e l l i t a r i e s t i a m o c o n c o r r e n d o c o n s u c c e s s o a l l a f o r n i t u r a d i m e z z i d i t e r r a C e n t a u r o I I p e r l ’ e s e r c i t o b r a s i l i a n o . P e r n o i i l B r a s i l e è u n P a e s e d i i m p o r t a n z a s t r a t e g i c a , a n c h e p e r c h é d a l ì c o o p e r i a m o c o n l ’ i n t e r a A m e r i c a L a t i n a ” . G u a r d a n d o a i p r o s s i m i s v i l u p p i d e l l a c o l l a b o r a z i o n e , i l p r e s i d e n t e d i L e o n a r d o h a i n d i c a t o s e t t o r i a d a l t o c o n t e n u t o t e c n o l o g i c o : “ C i s o n o p r o s p e t t i v e s i g n i f i c a t i v e i n c a m p o s p a z i a l e , n e l l a c y b e r e n e i s i s t e m i d i d i f e s a t r a d i z i o n a l i . I l B r a s i l e d i s p o n e d i u n ’ e c c e l l e n t e b a s e i n d u s t r i a l e , c h e c i c o n s e n t e a n c h e d i l o c a l i z z a r e p a r t e d e l l e p r o d u z i o n i ” .