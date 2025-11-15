R o m a , 1 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ L a s c e l t a d i v e n d e r e l a r e t e e n o n c e d e r e i l B r a s i l e d i m o s t r a o g g i t u t t a l a s u a v a l i d i t à . Q u a n d o m o l t i s u g g e r i v a n o l ’ o p p o s t o , l a n o s t r a c o n t r o l l a t a v a l e v a i n b o r s a 1 2 r e a i s p e r a z i o n e ; o g g i n e v a l e 2 4 . Q u e s t o d a t o , d a s o l o , c o n f e r m a l a s o l i d i t à d e l l a s t r a t e g i a a d o t t a t a ” , h a d i c h i a r a t o i l C E O d i T e l e c o m I t a l i a , P i e t r o L a b r i o l a , d u r a n t e l a c e l e b r a z i o n e d e l l a F e s t a N a z i o n a l e d e l B r a s i l e a P a l a z z o P a m p h i l j a R o m a . L a b r i o l a h a r i c o r d a t o c o m e l a d e c i s i o n e , a l l ’ e p o c a d i s c u s s a , a b b i a i n v e c e r a f f o r z a t o l a s t r u t t u r a d e l g r u p p o : “ T i m B r a s i l è o g g i l ’ e n t i t à c h e g e n e r a p i ù c a s s a t r a l e n o s t r e a t t i v i t à i n I t a l i a e i n B r a s i l e . È u n a s s e t c o n p o t e n z i a l e d i c r e s c i t a a n c o r a s i g n i f i c a t i v o e u n p i l a s t r o i n d u s t r i a l e c h e d à v a l o r e a l l ’ i n t e r o g r u p p o ” . R i s p o n d e n d o s u l l e p r o s p e t t i v e d e l m e r c a t o b r a s i l i a n o , i l C e o h a e v i d e n z i a t o c o m e i l P a e s e r a p p r e s e n t i p e r T i m “ l ’ a r e a d i m a g g i o r e c r e s c i t a e c o n o m i c o - f i n a n z i a r i a ” . S e i n p a s s a t o l a c r e s c i t a i n I t a l i a e r a s t a g n a n t e , h a s p i e g a t o L a b r i o l a , “ o r a s i a m o t o r n a t i a c r e s c e r e a n c h e s u l m e r c a t o d o m e s t i c o , m a i l B r a s i l e r e s t a u n o s p u n t o p e r c o m p r e n d e r e l e e v o l u z i o n i e l e d i n a m i c h e f u t u r e ” . I l r i f e r i m e n t o è s o p r a t t u t t o a l 5 G : “ I l g o v e r n o b r a s i l i a n o , c i n q u e a n n i f a , h a f a t t o u n a s c e l t a l u n g i m i r a n t e : l a g a l l i n a d o m a n i i n v e c e d e l l ’ u o v o o g g i . Q u e s t o h a p o r t a t o i l B r a s i l e a d i v e n t a r e i l s e c o n d o P a e s e a l m o n d o p e r c o p e r t u r a 5 G . I n t e r m i n i p r a t i c i s i g n i f i c a a p r i r e l a s t r a d a a u n a d i g i t a l i z z a z i o n e p i ù a m p i a e a n u o v i s e r v i z i c h e i n I t a l i a e d E u r o p a n o n a b b i a m o ” .