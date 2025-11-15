R o m a , 1 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ N e g l i u l t i m i a n n i a b b i a m o a s s i s t i t o a u n a v v i c i n a m e n t o s i g n i f i c a t i v o t r a I t a l i a e B r a s i l e , s u l p i a n o p o l i t i c o , e c o n o m i c o e c u l t u r a l e . I l n o s t r o r a p p o r t o o g g i è a u n l i v e l l o a l t i s s i m o : l o d i m o s t r a l a c r e s c i t a d e g l i s c a m b i c o m m e r c i a l i , l a c o o p e r a z i o n e c u l t u r a l e e p e r f i n o q u e l l a g i u r i d i c a . L ’ I t a l i a h a m o l t o d a e s p o r t a r e d a n o i – d a l l e t e c n o l o g i e a i p r o d o t t i a g r o a l i m e n t a r i , a l r e p a r t o f a r m a c e u t i c o – e c o n l ’ a c c o r d o U E - M e r c o s u r s i a p r i r à u n n u o v o o r i z z o n t e d i o p p o r t u n i t à . ” H a d i c h i a r a t o l ' a m b a s c i a t o r e d e l B r a s i l e i n I t a l i a , R e n a t o M o s c a d e S o u z a , d u r a n t e l a c e l e b r a z i o n e d e l l a F e s t a N a z i o n a l e d e l B r a s i l e , a P a l a z z o P a m p h i l j , s e d e d e l l ' A m b a s c i a t a a R o m a . I n q u e s t a o c c a s i o n e l a r i a p e r t u r a d e l l a G a l l e r i a P i e t r o d a C o r t o n a , h a s e g n a t o i l m o m e n t o p i ù a l t o d e l l a c e l e b r a z i o n e . P a r l a n d o d e l n e g o z i a t o e u r o p e o , M o s c a d e S o u z a h a s o t t o l i n e a t o c h e “ c i s o n o c i r c a m i l l e a z i e n d e i t a l i a n e i n B r a s i l e ” e l ’ i n t e s a “ o f f r i r à b e n e f i c i c o n c r e t i p e r l e i m p r e s e i t a l i a n e ” e c h e “ i l c o n s u m o d i p r o d o t t i i t a l i a n i i n B r a s i l e è i n f o r t e c r e s c i t a . L ' a p e r t u r a o v v i a m e n t e n o n s a r à i m m e d i a t a , c i v o r r a n n o a l c u n i a n n i p e r l a r i d u z i o n e d e i d a z i , m a s o n o c o n v i n t o c h e c i s a r à u n ' i n v a s i o n e d e i p r o d o t t i i t a l i a n i i n B r a s i l e ” . S e c o n d o l ’ a m b a s c i a t o r e , l e d i v e r g e n z e p o l i t i c h e e u r o p e e s u l l a f i r m a d e l l ' a c c o r d o “ p o s s o n o e s s e r e s u p e r a t e ” p e r c h é “ i l c o n t e s t o i n t e r n a z i o n a l e r e n d e e v i d e n t e l a n e c e s s i t à d i r a f f o r z a r e l e a l l e a n z e e c o n o m i c h e ” . G u a r d a n d o a l l a C O P 3 0 d i B e l é m , l ’ a m b a s c i a t o r e h a r i b a d i t o g l i i m p e g n i c l i m a t i c i d e l B r a s i l e : " A b b i a m o l ' a m b i z i o s o o b i e t t i v o d i a z z e r a r e l a d e f o r e s t a z i o n e e n t r o i l 2 0 3 0 e a r r i v a r e a u n ’ e c o n o m i a a z e r o e m i s s i o n i t o t a l i e n t r o i l 2 0 5 0 . L a p r o t e z i o n e d e l l e f o r e s t e è c e n t r a l e p e r c h é i l p r o b l e m a b r a s i l i a n o d e l l ' e m i s s i o n e d i c a r b o n o s t a n e l l a d e f o r e s t a z i o n e , c h e n o n è u n a p r a t i c a o u n a p o l i t i c a p u b b l i c a , a l c o n t r a r i o , è u n ' a t t i v i t à c r i m i n a l e . A b b i a m o g i à u n a m a t r i c e e n e r g e t i c a p u l i t a a l 5 0 % e u n a m a t r i c e r i n n o v a b i l e a l 9 0 % n e l l a p r o d u z i o n e d i e l e t t r i c i t à . O r a è i l m o m e n t o d i p a s s a r e d a l l a n e g o z i a z i o n e a l l ’ i m p l e m e n t a z i o n e , c o n r i s o r s e i n t e r n a z i o n a l i a d e g u a t e p e r i P a e s i i n v i a d i s v i l u p p o ” .