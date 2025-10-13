R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - U n m o d e l l o d i i n t e r v e n t o e f f i c a c e p e r c o n t r a s t a r e l a d i p e n d e n z a d a s m a r t p h o n e , r i d u r r e l o s t r e s s e , s o p r a t t u t t o , d i m i n u i r e d r a s t i c a m e n t e i l r i s c h i o d i a b b a n d o n o u n i v e r s i t a r i o . S o n o q u e s t i i r i s u l t a t i d e l P r o g e t t o P r o b e n , p r e s e n t a t i d a l l ' u n i v e r s i t à E u r o p e a d i R o m a ( U e r ) , i n p a r t e n a r i a t o c o n a l t r e u n i v e r s i t à , t r a c u i l ’ u n i v e r s i t à d e g l i s t u d i d i F o g g i a , c a p o f i l a d e l p r o g e t t o . L ' i n i z i a t i v a , f i n a n z i a t a d a l m i n i s t e r o d e l l ' U n i v e r s i t à e d e l l a R i c e r c a ( M u r ) , h a d i m o s t r a t o c o m e i n t e r v e n t i m i r a t i d i c o u n s e l i n g p s i c o l o g i c o e i n i z i a t i v e i n n o v a t i v e c o m e l a p r i m a ' O f f l i n e R o o m ' u n i v e r s i t a r i a i n I t a l i a p o s s a n o m i g l i o r a r e i n m o d o m i s u r a b i l e i l b e n e s s e r e e i l p e r c o r s o a c c a d e m i c o d e g l i s t u d e n t i . I l p r o g e t t o P r o b e n a l l ’ u n i v e r s i t à E u r o p e a d i R o m a è p a r t i t o d a u n ' i n d a g i n e e p i d e m i o l o g i c a c h e h a c o i n v o l t o g l i s t u d e n t i d i U e r p e r d e l i n e a r e u n q u a d r o d e l l e l o r o c o n d i z i o n i p s i c o - f i s i c h e . I r i s u l t a t i h a n n o r i v e l a t o u n l i v e l l o d i b e n e s s e r e g e n e r a l e s o l o m o d e r a t o e s o p r a t t u t t o u n a t e n d e n z a a l l ' u s o p r o b l e m a t i c o d i s m a r t p h o n e e s o c i a l m e d i a , o l t r e a s t i l i d i v i t a d a a t t e n z i o n a r e . P e r q u a n t o r i g u a r d a l ' a t t i v i t à f i s i c a - f o n d a m e n t a l e p e r m a n t e n e r e l a s a l u t e f i s i c a e m e n t a l e - e m e r g e a d e s e m p i o c o m e q u a s i l a m e t à d e g l i s t u d e n t i ( 4 5 % ) s i a d i f a t t o s e d e n t a r i a e c h e s o l o u n a m i n o r a n z a ( 1 5 % ) s i i d e n t i f i c a c o m e v e r o e p r o p r i o a t l e t a . P a r a l l e l a m e n t e , d e s t a a t t e n z i o n e i l d a t o s u l c o n s u m o d i t a b a c c o , c o n q u a s i s e i s t u d e n t i s u d i e c i ( 5 9 , 2 % ) c h e s i d i c h i a r a n o f u m a t o r i . L e a b i t u d i n i a l i m e n t a r i a p p a i o n o a l t r e t t a n t o i r r e g o l a r i : p i ù d e l l a m e t à d e l c a m p i o n e ( 5 6 , 1 % , c o s t i t u i t o d a c h i s a l t a p a s t i o c c a s i o n a l m e n t e o s p e s s o ) n o n s e g u e u n a r o u t i n e d e f i n i t a , d a t o c h e , u n i t o a l l a q u a l i t à d e l s o n n o , d i p i n g e u n q u a d r o d i p o t e n z i a l e s t r e s s f i s i c o . I n f a t t i , q u a s i i l 4 0 % d e g l i s t u d e n t i d o r m e t r a l e 5 e l e 6 o r e p e r n o t t e , u n a q u a n t i t à c h e s u g g e r i s c e u n a c a r e n z a d i r i p o s o . S u l f r o n t e d e l l e r e l a z i o n i i n t e r p e r s o n a l i , l ' a m b i e n t e a c c a d e m i c o è p e r c e p i t o i n m o d o a m b i v a l e n t e . S e d a u n l a t o l a m a g g i o r a n z a d e g l i s t u d e n t i s i d i c h i a r a s o d d i s f a t t a ( 8 4 , 7 % ) d e i r a p p o r t i s o c i a l i n e l l ’ a m b i t o u n i v e r s i t a r i o , e m e r g o n o p e r ò f o r t i e l e m e n t i c r i t i c i c o m e u n ' a l t a c o m p e t i t i v i t à ( p e r c e p i t a d a l 6 3 , 4 % ) e r e l a z i o n i d i s t a c c a t e ( 7 2 % ) . A n c h e i l r a p p o r t o c o n i d o c e n t i , p u r c o n s i d e r a t o p o s i t i v o d a l l a m a g g i o r a n z a , e v i d e n z i a a r e e d i i n s o d d i s f a z i o n e p e r q u a s i u n t e r z o d e g l i s t u d e n t i ( 3 0 , 3 % ) r i g u a r d o l e v a l u t a z i o n i r i c e v u t e . È i n q u e s t o s c e n a r i o d i a b i t u d i n i p e r s o n a l i i r r e g o l a r i e d i n a m i c h e s o c i a l i c o m p l e s s e c h e s i i n s e r i s c e l ' a n a l i s i d e l l a d i p e n d e n z a d i g i t a l e . S i a l ' u s o d e l l o s m a r t p h o n e c h e q u e l l o d e i s o c i a l m e d i a m o s t r a n o u n l i v e l l o d i d i p e n d e n z a m o d e r a t o , o s s i a n o n i n v a l i d a n t e m a c a r a t t e r i z z a t o d a u n u s o e c c e s s i v o , p e n s i e r i f r e q u e n t i e u n a c r e s c e n t e d i f f i c o l t à a d i s c o n n e t t e r s i , c o n f e r m a n d o l a n e c e s s i t à d i i n t e r v e n t i m i r a t i p e r p r o m u o v e r e u n m a g g i o r e e q u i l i b r i o p s i c o f i s i c o . P e r r i s p o n d e r e a q u e s t e c r i t i c i t à , n e l l ’ a m b i t o d e l p r o g e t t o P r o b e n l ' U n i v e r s i t à E u r o p e a d i R o m a h a m e s s o i n c a m p o i l m o d e l l o d i i n t e r v e n t o s v i l u p p a t o d a P r i l l e l t e n s k y ( I C o p p e ) c h e i n t e g r a s e i d i m e n s i o n i d i b e n e s s e r e : i n t e r p e r s o n a l e , c o m u n i t a r i o , o c c u p a z i o n a l e , f i s i c o , p s i c o l o g i c o , e c o n o m i c o . I l p r o g e t t o h a q u i n d i p r e v i s t o l ’ a t t u a z i o n e d i ' Q u a t t r o s f i d e ' e a z i o n i p e r s v i l u p p a r e e m i g l i o r a r e i l b e n e s s e r e ( i n t e r p e r s o n a l e - p s i c o l o g i c o , f i s i c o , o c c u p a z i o n a l e e c o m u n i t a r i o ) c h e h a g i à d i m o s t r a t o u n ' e f f i c a c i a m i s u r a b i l e . F i o r e a l l ' o c c h i e l l o d e l l e i n i z i a t i v e m e s s e i n c a m p o è l a p r i m a ' O f f l i n e R o o m ' u n i v e r s i t a r i a , u n o s p a z i o i n n o v a t i v o n a t o p e r r i s p o n d e r e d i r e t t a m e n t e a l p r o b l e m a d e l l ' i p e r c o n n e s s i o n e . S i t r a t t a d i u n a m b i e n t e p r o t e t t o , c o n a r r e d i e s s e n z i a l i , l u c i s o f f u s e , s e d u t e c o m o d e d o v e g l i s t u d e n t i d e p o s i t a n o i p r o p r i d i s p o s i t i v i p e r r i s c o p r i r e l a p o s s i b i l i t à d i s t a r e c o n s é s t e s s i e c o n g l i a l t r i s e n z a m e d i a z i o n i d i g i t a l i . I s p i r a t a a d e s p e r i e n z e g i à a t t i v e i n a l t r e u n i v e r s i t à a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e i n c u i a t t i v i t à d i d i g i t a l d e t o x r i v e l a n o u n p o t e n t e s t r u m e n t o p e r m i g l i o r a r e i l b e n e s s e r e p s i c o l o g i c o e l e r e l a z i o n i i n t e r p e r s o n a l i , l a O f f l i n e R o o m h a u n d u p l i c e o b i e t t i v o : d a u n l a t o , r i d u r r e l ' a n s i a e i l s o v r a c c a r i c o i n f o r m a t i v o ; d a l l ' a l t r o , p r o m u o v e r e l a c o n c e n t r a z i o n e p r o f o n d a , l e c o n n e s s i o n i r e a l i e l a c r e a t i v i t à a t t r a v e r s o m a t e r i a l i a n a l o g i c i c o m e l i b r i , c a r t a , s t r u m e n t i p e r l a m e d i t a z i o n e , g i o c h i d a t a v o l o e a t t i v i t à c r e a t i v e a b a s s a s t i m o l a z i o n e . L ' a c c e s s o è v o l o n t a r i o , c o n u n a p e r m a n e n z a c o n s i g l i a t a d i a l m e n o 2 0 - 3 0 m i n u t i p e r s p e r i m e n t a r e i b e n e f i c i d e l l a d i s c o n n e s s i o n e c o n s a p e v o l e . A q u e s t a i n i z i a t i v a s i è a f f i a n c a t a l ' a t t i v a z i o n e d i u n s e r v i z i o d i c o u n s e l i n g p s i c o l o g i c o g r a t u i t o d a c u i - t e s t a t o i n v i a s p e r i m e n t a l e d a u n c a m p i o n e d i s t u d e n t i d e l l ’ u n i v e r s i t à E u r o p e a d i R o m a - e m e r g o n o i d a t i p i ù i n c o r a g g i a n t i . E m e r g e i n p r i m i s c h e l e d i f f i c o l t à e m o t i v e c o m e a n s i a e s t r e s s r a p p r e s e n t a n o i l m o t i v o p r i n c i p a l e ( 3 8 % ) n e l l a r i c e r c a d i s u p p o r t o p s i c o l o g i c o , s e g u i t e d a p r o b l e m i i n t e r p e r s o n a l i o f a m i l i a r i ( 2 8 % ) , d a l l a n e c e s s i t à d i g e s t i r e e v e n t i c r i t i c i ( 1 8 % ) e , i n m i s u r a m i n o r e , d a d i f f i c o l t à l e g a t e a l l o s t u d i o ( 1 5 % ) . L ' a n a l i s i p r e e p o s t - c o u n s e l i n g h a d i m o s t r a t o u n i m p a t t o d i r e t t o e d e c i s i v o s u l l a c a r r i e r a a c c a d e m i c a , r e g i s t r a n d o u n c r o l l o d e l r i s c h i o d i a b b a n d o n o d e g l i s t u d i e u n n e t t o a u m e n t o d e l l ' i n t e n z i o n e d i p e r s e v e r a r e . P a r a l l e l a m e n t e , s i è o s s e r v a t o u n s i g n i f i c a t i v o m i g l i o r a m e n t o d e l b e n e s s e r e p s i c o l o g i c o g e n e r a l e e u n a m a g g i o r e c a p a c i t à d i g e s t i r e l o s t r e s s , c o n u n a r i d u z i o n e d e l r i c o r s o a s t r a t e g i e d i s f u n z i o n a l i c o m e l a " s o p p r e s s i o n e e m o t i v a " . G l i s t u d e n t i h a n n o i n o l t r e s v i l u p p a t o m a g g i o r i r i s o r s e p e r s o n a l i ( ' F o r z a d e l l ' e g o ' ) e u n m i g l i o r e f u n z i o n a m e n t o n e l l e r e l a z i o n i i n t e r p e r s o n a l i . Q u e s t i d a t i n o n s o l o c o n f e r m a n o l ' e f f i c a c i a d e l m o d e l l o , m a f o r n i s c o n o l a b a s e p e r l ' i s t i t u z i o n e d i u n s e r v i z i o d i c o u n s e l i n g p e r m a n e n t e e s o s t e n i b i l e a l l ' i n t e r n o d e l l ' a t e n e o . A l c o u n s e l i n g e a l l a O f f l i n e R o o m , l ' u n i v e r s i t à E u r o p e a d i R o m a h a a f f i a n c a t o p e r c o r s i d i p r a t i c a s p o r t i v a g r a t u i t a , e s p e r i e n z e m u s i c a l i ( i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i l C o n s e r v a t o r i o d i V e r o n a ) , t a l k e l a b o r a t o r i p r a t i c i p e r c o m p r e n d e r e e s p e r i m e n t a r e v a r i e e s p r e s s i o n i a r t i s t i c h e c o m e s t r u m e n t o p e r i l m i g l i o r a m e n t o d e l b e n e s s e r e d e g l i s t u d e n t i .