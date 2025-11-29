R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - I n I t a l i a l e o r e d i v i s i o n e d e i v i d e o p o d c a s t s u S p o t i f y s o n o c r e s c i u t e d i o l t r e i l 1 7 5 % n e l l ’ u l t i m o a n n o . A t r a i n a r e l a c r e s c i t a s t r a o r d i n a r i a c ’ è u n ’ a u d i e n c e i n a u m e n t o d i q u a s i l ’ 8 0 % e u n a f r u i z i o n e s e m p r e p i ù a t t i v a : l a p e r c e n t u a l e d i a s c o l t a t o r i d i p o d c a s t c h e g u a r d a a n c h e i c o n t e n u t i v i d e o è s a l i t a d i q u a s i i l 1 2 0 % e q u a s i 9 s u 1 0 s e g u o n o i v i d e o p o d c a s t c o n l a f i n e s t r a d e l l ’ a p p l i c a z i o n e i n p r i m o p i a n o . P a r a l l e l a m e n t e l a s p i n t a a r r i v a a n c h e d a i c r e a t o r : c r e s c e l ’ a d o z i o n e d e l f o r m a t o v i d e o . I l n u m e r o d i p o d c a s t i n I t a l i a c h e p u b b l i c a n o e p i s o d i i n v i d e o è a u m e n t a t o d i o l t r e i l 6 5 % n e l l ’ u l t i m o a n n o . Q u a n t o a i g u s t i , l e c a t e g o r i e p i ù f r u i t e s o n o T r u e C r i m e , P o l i t i c a & A t t u a l i t à e I n t r a t t e n i m e n t o . U n s u c c e s s o c h e S p o t i f y h a v o l u t o c e l e b r a r e a n c h e d a l v i v o c o n l a p r i m a a s s o l u t a i t a l i a n a d i ' V i d e o P o d c a s t C l u b ' , u n a s e r a t a u n i c a c h e h a p o r t a t o i v i d e o p o d c a s t d a l d i g i t a l e a l p a l c o d e l C i n e m a C o l o s s e o , a M i l a n o . S o n o s t a t i o l t r e 1 . 0 0 0 i f a n c h e , l a s e r a d e l 2 6 n o v e m b r e , a l C i n e m a C o l o s s e o d i M i l a n o , h a n n o p r e s o p a r t e a l n u o v o f o r m a t p r o p r i e t a r i o d i S p o t i f y , u n ’ e s p e r i e n z a l i v e c h e u n i s c e c r e a t o r e f a n . I n s c e n a , d i s l o c a t i i n 3 s a l e e 2 f a s c e o r a r i e d i v e r s e , 6 s h o w t r a i p i ù a m a t i : P u l p P o d c a s t ( F e d e z , M r . M a r r a e S a b r i n a M a r c h e t t i ) , T h e B u l l ( R i c c a r d o S p a d a , C o r a x ) , T h e E s s e n t i a l ( C h i a r a P i o t t o c o n S i l v i a B o c c a r d i e G i n o C e c c h e t t i n ) , N o n A p r i t e Q u e l l a P o d c a s t ( N a q p ) ( J ‑ A x , P e d a r , M a t t e o L e n a r d o n ) , P a s s a d a l B s m t ( G i a n l u c a G a z z o l i c o n o s p i t e a s o r p r e s a L i g a b u e ) e T u t t e l e V o l t e C h e ( C a m i h a w k e e A l i c e V e n t u r i c o n P i e r l u c a M a r i t i ) . “ C o n V i d e o P o d c a s t C l u b a b b i a m o t r a s f o r m a t o l o s c h e r m o i n p a l c o s c e n i c o , p o r t a n d o l ’ e n e r g i a d e l l i v e a l c u o r e d e l l ’ e s p e r i e n z a d e i v i d e o p o d c a s t " , c o m m e n t a E d u a r d o A l o n s o , H e a d o f P o d c a s t p e r i l S u d e l ’ E s t E u r o p a d i S p o t i f y . “ I n u m e r i c h e v e d i a m o i n I t a l i a - c r e s c i t a d e l l e o r e d i v i s i o n e , n u o v a a u d i e n c e e p i ù c r e a t o r c h e p u b b l i c a n o i n v i d e o - c o n f e r m a n o c h e i l f o r m a t o s t a d i v e n t a n d o c e n t r a l e e d è s e m p r e p i ù a p p r e z z a t o . I l n o s t r o o b i e t t i v o è s e m p l i c e : f a r e d i S p o t i f y l a d e s t i n a z i o n e d i r i f e r i m e n t o p e r p o d c a s t e v i d e o p o d c a s t , o f f r e n d o a i f a n u n ’ e s p e r i e n z a m i g l i o r e e a i c r e a t o r p i ù o p p o r t u n i t à p e r c r e s c e r e ” , a g g i u n g e . G l i e p i s o d i r e g i s t r a t i d u r a n t e l ' e v e n t o s a r a n n o s u c c e s s i v a m e n t e d i s p o n i b i l i i n f o r m a t o v i d e o e n t r o f i n e a n n o p e r t u t t i g l i u t e n t i s u S p o t i f y , p e r r i v i v e r e o s c o p r i r e l a m a g i a d e l l a s e r a t a .