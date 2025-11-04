R o m a , 4 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - " I l D i g i t a l N e t w o r k s A c t - D n a d e v e e s s e r e l ' o c c a s i o n e p e r g l i S t a t i m e m b r i d e l l ’ U n i o n e e u r o p e a , e p e r l ' U n i o n e c o m e t a l e , p e r a r r i v a r e a d u n ’ a r m o n i z z a z i o n e l e g i s l a t i v a , c o n m i s u r e c h e c o n s e n t a n o d i i n v e s t i r e n e l l e i n f r a s t r u t t u r e c o n t e m p i e p r o c e d u r e c e r t i e p e r m e t t a n o l ' a s s e g n a z i o n e d e l l e f r e q u e n z e i n m o d o t a l e c h e g l i S t a t i m e m b r i p o s s a n o , s u l l a b a s e d e l l a c o n o s c e n z a d e i r i s p e t t i v i m e r c a t i , o p e r a r e a l c u n e s c e l t e e c o n d i v i d e r l e c o n g l i o p e r a t o r i ” . L o h a s o t t o l i n e a t o F e d e r i c o E i c h b e r g , c a p o d i G a b i n e t t o m i n i s t e r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y , i n o c c a s i o n e d e l l a t a v o l a r o t o n d a o r g a n i z z a t a d a A d n k r o n o s e O p e n G a t e I t a l i a a P a l a z z o d e l l ’ I n f o r m a z i o n e a R o m a , d a l t i t o l o “ R e t i , c l o u d e r e g o l e : i l c a n t i e r e e u r o p e o d e l D i g i t a l N e t w o r k s A c t ” . Q u e s t o p e r m e t t e r à a n c h e “ l ' a r m o n i z z a z i o n e r i s p e t t o a d a l c u n i p r o v v e d i m e n t i g i à p r e s e n t i , c o m e q u e l l i s u l l a r e s p o n s a b i l i t à a m b i e n t a l e e d e n e r g e t i c a , l ’ A I A c t p e r l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e t u t t e l e a l t r e n o r m a t i v e s u l l a c y b e r s e c u r i t y , i n p a r t i c o l a r e l a N i s 2 . P e r t a n t o , i l D n a d o v r à e s s e r e u n ' o c c a s i o n e p e r g a r a n t i r e c e r t e z z e a g l i i n v e s t i t o r i , s i a q u e l l i d e l l a r e t e s i a a g l i i n v e s t i t o r i n e i s e r v i z i , c h e s o n o c r o s s - b o r d e r a d i f f e r e n z a d e l l e i n f r a s t r u t t u r e , e c h e s i a a n c h e o c c a s i o n e p e r a r m o n i z z a r e c o n l a l e g i s l a z i o n e p r e e s i s t e n t e ” , c o n c l u d e .