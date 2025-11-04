R o m a , 4 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - " L a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e , n e l n o s t r o P a e s e i n p a r t i c o l a r e , p a s s a a t t r a v e r s o l a c o s t r u z i o n e d i u n e c o s i s t e m a c h e r u o t i i n t o r n o a c o n n e t t i v i t à p e r f o r m a n t e , c l o u d e i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . P e r q u a n t o r i g u a r d a c o n n e t t i v i t à e a d o z i o n e d e l l e n u o v e t e c n o l o g i e , i d a t i d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a , r e c e n t e m e n t e p u b b l i c a t i , m o s t r a n o u n a v a n z a m e n t o , m a è n e c e s s a r i o c h e l ' I t a l i a a c c e l e r i n e l c o m p l e t a m e n t o d e l l a c o p e r t u r a i n f i b r a , n o n c h é n e l l o s v i l u p p o d e l 5 G s t a n d a l o n e , s t a n d a r d n o n r a g g i u n t o a l m o m e n t o d a g r a n d i s s i m a p a r t e d e l l a c o p e r t u r a ” . L o h a a f f e r m a t o d a S i l v i a C o m p a g n u c c i , s e n i o r c o n s u l t a n t O p e n G a t e I t a l i a , a l l ’ e v e n t o “ R e t i , c l o u d e r e g o l e : i l c a n t i e r e e u r o p e o d e l D i g i t a l N e t w o r k s A c t ” , o r g a n i z z a t o d a A d n k r o n o s e O p e n G a t e I t a l i a a P a l a z z o d e l l ’ I n f o r m a z i o n e a R o m a . “ È p o i n e c e s s a r i o c h e l e p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e , c h e c o s t i t u i s c o n o g r a n p a r t e d e l n o s t r o t e s s u t o e c o n o m i c o e p r o d u t t i v o , s i a n o f a v o r i t e n e l l ' a d o z i o n e d i c l o u d e i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , c o s ì d a e s s e r e c o m p e t i t i v e n e l p a n o r a m a i n t e r n a z i o n a l e . S e q u e s t o è i l c o n t e s t o d i b a s e , l a n o s t r a p o s i z i o n e n e l D n a - D i g i t a l N e t w o r k s A c t d e v e e s s e r e v o l t a a f a v o r i r e l ' i n n o v a z i o n e . P o r r e l e b a r r i e r e r e g o l a t o r i e s i c u r a m e n t e n o n s e r v e a l n o s t r o P a e s e , d u n q u e i l D n a è u n ’ o t t i m a o p p o r t u n i t à p e r r i p e n s a r e l ' e c o s i s t e m a d i g i t a l e e c a p i r e f i n o i n f o n d o i l r u o l o s v o l t o d a i v a r i a t t o r i , n e l l a l o g i c a d i c o s t r u i r e u n a c o r n i c e c h e s i a i n n o v a t i o n f r i e n d l y ” , c o n c l u d e .