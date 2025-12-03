Roma, 3 dic. (Adnkronos) - Alla 2ª edizione di Space&Underwater Space Economy, Submarine Cables & Cybersecurity, in corso nei Saloni di Rappresentanza della Caserma dei Carabinieri Salvo DAcquisto, Henna Virkkunen, Executive Vice-President della Commissione europea per Tech Sovereignty, Security and Democracy, è intervenuta con un videomessaggio dedicato alle minacce ibride che colpiscono i nuovi domini strategici. Nellattuale contesto geopolitico, dove le minacce ibride sono una realtà, le infrastrutture critiche sono sempre più nel mirino. Spazio, dimensione sottomarina e cyber sono chiaramente nuovi domini di guerra, ha affermato, evidenziando come gli attacchi abbiano lobiettivo di mettere alla prova la nostra resilienza economica, sicurezza e capacità di reagire. Virkkunen ha richiamato episodi concreti: Cyber attacchi alle infrastrutture critiche, sabotaggi ai cavi sottomarini, operazioni di disinformazione, minacce dirette ai nostri asset spaziali, ricordando inoltre che abbiamo visto anche droni sorvolare aeroporti e installazioni militari. Nel passaggio dedicato alle politiche europee, ha sottolineato i progressi normativi: La direttiva NIS2 è un pilastro della nostra legislazione e deve essere pienamente trasposta dagli Stati membri. Ha poi ricordato che con il Cyber Resilience Act lUE affronta uno dei principali vettori di attacco: la scarsa sicurezza del software e dellhardware, mentre il Cyber Solidarity Act offre la base per sviluppare capacità condivise di threat intelligence e risposta, attraverso la cyber reserve. Forte laccento sul dual use: La nostra attenzione deve essere sullintegrazione delle tecnologie dual use, in particolare nei settori dello spazio e dellunderwater, citando AI per il rilevamento delle minacce e crittografia quantum-safe come esempi chiave. Virkkunen ha ricordato lazione europea dedicata alle dorsali digitali: Abbiamo presentato un action plan sulla sicurezza dei cavi sottomarini. I cavi subacquei sono le lifeline dei flussi globali di dati e garantirne la sicurezza è fondamentale. Infine, il richiamo alla difesa: Le infrastrutture critiche sono la prima linea della nostra readiness, ha detto, indicando nella Technological Readiness Roadmap i progetti che rafforzeranno la sicurezza di spazio e undersea. LEuropa ha talenti, capacità e tecnologie per proteggere i propri asset dalle minacce ibride, ha concluso, invitando a costruire unEuropa digitale capace di agire di fronte alle minacce di oggi e di domani.