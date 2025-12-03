R o m a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - A l l a 2 ª e d i z i o n e d i S p a c e & U n d e r w a t e r – S p a c e E c o n o m y , S u b m a r i n e C a b l e s & C y b e r s e c u r i t y , i n c o r s o n e i S a l o n i d i R a p p r e s e n t a n z a d e l l a C a s e r m a d e i C a r a b i n i e r i “ S a l v o D ’ A c q u i s t o ” , H e n n a V i r k k u n e n , E x e c u t i v e V i c e - P r e s i d e n t d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a p e r T e c h S o v e r e i g n t y , S e c u r i t y a n d D e m o c r a c y , è i n t e r v e n u t a c o n u n v i d e o m e s s a g g i o d e d i c a t o a l l e m i n a c c e i b r i d e c h e c o l p i s c o n o i n u o v i d o m i n i s t r a t e g i c i . “ N e l l ’ a t t u a l e c o n t e s t o g e o p o l i t i c o , d o v e l e m i n a c c e i b r i d e s o n o u n a r e a l t à , l e i n f r a s t r u t t u r e c r i t i c h e s o n o s e m p r e p i ù n e l m i r i n o . S p a z i o , d i m e n s i o n e s o t t o m a r i n a e c y b e r s o n o c h i a r a m e n t e n u o v i d o m i n i d i g u e r r a ” , h a a f f e r m a t o , e v i d e n z i a n d o c o m e g l i a t t a c c h i a b b i a n o l ’ o b i e t t i v o d i “ m e t t e r e a l l a p r o v a l a n o s t r a r e s i l i e n z a e c o n o m i c a , s i c u r e z z a e c a p a c i t à d i r e a g i r e ” . V i r k k u n e n h a r i c h i a m a t o e p i s o d i c o n c r e t i : “ C y b e r a t t a c c h i a l l e i n f r a s t r u t t u r e c r i t i c h e , s a b o t a g g i a i c a v i s o t t o m a r i n i , o p e r a z i o n i d i d i s i n f o r m a z i o n e , m i n a c c e d i r e t t e a i n o s t r i a s s e t s p a z i a l i ” , r i c o r d a n d o i n o l t r e c h e “ a b b i a m o v i s t o a n c h e d r o n i s o r v o l a r e a e r o p o r t i e i n s t a l l a z i o n i m i l i t a r i ” . N e l p a s s a g g i o d e d i c a t o a l l e p o l i t i c h e e u r o p e e , h a s o t t o l i n e a t o i p r o g r e s s i n o r m a t i v i : “ L a d i r e t t i v a N I S 2 è u n p i l a s t r o d e l l a n o s t r a l e g i s l a z i o n e e d e v e e s s e r e p i e n a m e n t e t r a s p o s t a d a g l i S t a t i m e m b r i ” . H a p o i r i c o r d a t o c h e c o n i l C y b e r R e s i l i e n c e A c t l ’ U E a f f r o n t a “ u n o d e i p r i n c i p a l i v e t t o r i d i a t t a c c o : l a s c a r s a s i c u r e z z a d e l s o f t w a r e e d e l l ’ h a r d w a r e ” , m e n t r e i l C y b e r S o l i d a r i t y A c t o f f r e “ l a b a s e p e r s v i l u p p a r e c a p a c i t à c o n d i v i s e d i t h r e a t i n t e l l i g e n c e e r i s p o s t a , a t t r a v e r s o l a c y b e r r e s e r v e ” . F o r t e l ’ a c c e n t o s u l d u a l u s e : “ L a n o s t r a a t t e n z i o n e d e v e e s s e r e s u l l ’ i n t e g r a z i o n e d e l l e t e c n o l o g i e d u a l u s e , i n p a r t i c o l a r e n e i s e t t o r i d e l l o s p a z i o e d e l l ’ u n d e r w a t e r ” , c i t a n d o “ A I p e r i l r i l e v a m e n t o d e l l e m i n a c c e e c r i t t o g r a f i a q u a n t u m - s a f e ” c o m e e s e m p i c h i a v e . V i r k k u n e n h a r i c o r d a t o l ’ a z i o n e e u r o p e a d e d i c a t a a l l e d o r s a l i d i g i t a l i : “ A b b i a m o p r e s e n t a t o u n a c t i o n p l a n s u l l a s i c u r e z z a d e i c a v i s o t t o m a r i n i . I c a v i s u b a c q u e i s o n o l e l i f e l i n e d e i f l u s s i g l o b a l i d i d a t i e g a r a n t i r n e l a s i c u r e z z a è f o n d a m e n t a l e ” . I n f i n e , i l r i c h i a m o a l l a d i f e s a : “ L e i n f r a s t r u t t u r e c r i t i c h e s o n o l a p r i m a l i n e a d e l l a n o s t r a r e a d i n e s s ” , h a d e t t o , i n d i c a n d o n e l l a T e c h n o l o g i c a l R e a d i n e s s R o a d m a p i p r o g e t t i c h e r a f f o r z e r a n n o l a s i c u r e z z a d i s p a z i o e u n d e r s e a . “ L ’ E u r o p a h a t a l e n t i , c a p a c i t à e t e c n o l o g i e p e r p r o t e g g e r e i p r o p r i a s s e t d a l l e m i n a c c e i b r i d e ” , h a c o n c l u s o , i n v i t a n d o a c o s t r u i r e “ u n ’ E u r o p a d i g i t a l e c a p a c e d i a g i r e d i f r o n t e a l l e m i n a c c e d i o g g i e d i d o m a n i ” .