Rooma, 3 dic. (Adnkronos) - LItalia ha una delle reti di cavi elettrici sottomarini più estese e articolate dEuropa. Con queste parole Luigi Ballarano, Chief Information Security Officer di Terna, ha aperto il suo intervento nel panel Underwater: minacce cyber, sicurezza e nuove dinamiche geopolitiche, una delle sessioni centrali della conferenza Space&Underwater Space Economy, Submarine Cables & Cybersecurity, in corso nei Saloni di Rappresentanza della Caserma dei Carabinieri Salvo DAcquisto a Roma. Ballarano ha ricordato che Terna gestisce circa 1.800 chilometri di cavi elettrici sottomarini, inclusi collegamenti strategici come il Sacoi, linterconnessione con il Montenegro e la Grecia, e nuove opere che ridisegneranno larchitettura elettrica del Paese. Tra queste, il Tirrenian Link, definito una delle opere principali in costruzione, destinata a raggiungere oltre 2.100 metri di profondità di posa. In programma anche linterconnessione con la Tunisia e lespansione dei collegamenti verso il continente europeo. Il Ciso di Terna ha richiamato lattenzione sulla componente tecnologica che sostiene queste infrastrutture: La loro fisicità è imponente, ma si basano su dispositivi di supervisione, reti di telecomunicazione, IoT e fibra ottica senza i quali non potrebbero funzionare. Una compromissione dei sistemi di controllo avrebbe conseguenze immediate sul sistema elettrico nazionale: Gli effetti sul bilanciamento dellenergia sarebbero enormi. Ballarano ha inoltre ribadito che a livello internazionale non sono mancati casi di minacce ibride, capaci di combinare attacchi cyber e attacchi fisici alle infrastrutture sottomarine. Per questo Terna sta portando avanti un programma molto esteso di asset discovery, centralizzazione dei controlli e monitoraggio di tutti i campi di sicurezza. In chiusura, ha sottolineato limportanza delle sinergie istituzionali: La collaborazione pubblico-privato è fondamentale. Solo lavorando con istituzioni ed enti nazionali ed europei possiamo proteggere davvero le infrastrutture critiche.